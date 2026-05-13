Bruselas propone un billete único para viajes en tren con varios operadores en la UE

Bruselas, 13 may (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles un paquete legislativo para facilitar que los pasajeros puedan comprar en una sola operación un billete único para viajes en tren con varios operadores, y reforzar sus derechos en caso de retrasos o conexiones perdidas.

El paquete incluye tres propuestas legislativas, centradas tanto en los viajes ferroviarios como en las conexiones multimodales, con el objetivo de simplificar la planificación, comparación y reserva de trayectos entre distintos operadores y medios de transporte dentro de la Unión Europea.

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Aunque las medidas también se aplicarían a trayectos nacionales, el Ejecutivo comunitario tiene especialmente en mente los viajes transfronterizos entre países de la UE.

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo tendrán que negociar la propuesta final y, una vez alcanzado un pacto, Bruselas espera que la propuesta pueda aplicarse en un plazo de doce meses, ya que no precisa de grandes inversiones ni cambios costosos.

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"A todos nos ha pasado que es muy difícil encontrar, combinar y comparar billetes", señalaron fuentes europeas, que defendieron que actualmente los pasajeros deben consultar distintas webs de operadores y rellenar repetidamente sus datos para organizar un viaje internacional o multimodal.

La Comisión quiere por tanto facilitar la combinación de distintos medios de transporte, por ejemplo integrando en una misma reserva un billete de tren y otro de avión, y corregir la fragmentación actual de los sistemas de venta, que, según Bruselas, "limita la elección de los consumidores".

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En el caso del ferrocarril, los pasajeros podrán "encontrar, comparar y comprar" trayectos combinados de distintos operadores mediante un único billete, adquirido "con un clic en una sola plataforma", ya sea independiente o perteneciente a una compañía ferroviaria.

Bruselas subrayó además que el tráfico ferroviario transfronterizo de pasajeros creció un 5,8 % en la UE el año pasado, pero advirtió de que siguen existiendo obstáculos para acceder a toda la oferta disponible y compararla de manera sencilla.

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Según la Comisión, varios casos legales recientes han demostrado que no siempre se facilita toda la información necesaria a los consumidores y que algunas plataformas dominantes pueden favorecer sus propios servicios frente a los de competidores.

Las nuevas reglas obligarían a las plataformas de venta de billetes a mostrar las ofertas de manera "neutral y transparente", incluyendo criterios como el precio final, los horarios de salida y llegada o la accesibilidad y espacio para personas con discapacidad.

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Además, las plataformas con una posición especialmente fuerte en el mercado -que designará la Comisión- deberán respetar principios "justos, razonables y no discriminatorios" en sus acuerdos con operadores de transporte, sin cláusulas de exclusividad y con niveles de remuneración considerados equitativos.

El Ejecutivo comunitario también quiere garantizar que todos los operadores dispongan del mismo acceso a las plataformas y que los datos dinámicos necesarios para comercializar los billetes sean compartidos.

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Uno de los elementos centrales del paquete es el refuerzo de los derechos de los pasajeros ferroviarios cuando un viaje incluya conexiones operadas por distintas compañías.

Quienes dispongan de un "billete único" ferroviario tendrán derecho, si pierden una conexión por retraso, cancelación o salida anticipada de un servicio anterior imputable al transportista, a elegir entre continuar el viaje o recibir el reembolso del billete, además de a asistencia con comidas, refrescos o alojamiento y posibles compensaciones económicas para el conjunto del trayecto.

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No obstante, en los viajes de más de doce horas que combinen varios contratos de transporte, la compensación se calculará solo sobre el tramo afectado por el retraso, salvo cuando el viaje incluya un tren nocturno o cuando todo el trayecto esté cubierto por un único billete integrado.

La Comisión explicó que, con ese "billete único", "todo el paquete de derechos de los pasajeros se aplicará al conjunto del viaje", incluso cuando intervengan varios operadores ferroviarios.

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Las propuestas incluyen además modificaciones específicas de la normativa sobre derechos de los pasajeros ferroviarios para adaptar esas garantías al nuevo modelo integrado de venta de billetes.

"La libertad de movimiento es uno de los mayores logros de la UE y hoy damos un paso más, haciendo los viajes en los veintisiete Estados miembros más simples, más inteligentes y digitales", declaró el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, quien subrayó que el tren es uno de los sistemas de transporte más sostenibles y seguros. EFE