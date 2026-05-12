Siemens Energy gana un 128% más en su primer semestre fiscal tras reducir un 72% las pérdidas de Gamesa

Siemens Energy obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.443 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal, que discurrió entre octubre de 2025 y marzo de 2026, lo que supone una mejora del 128,3% respecto de las ganancias anotadas un año antes por el dueño de la antigua Gamesa, que logró reducir un 72% sus 'números rojos', hasta 260 millones.

Los pedidos de Siemens Energy en la primera mitad de su año fiscal aumentaron un 25,8% interanual en cifras absolutas, mientras que en términos comparables lo hicieron un 31,7%, hasta 35.358 millones de euros. Ello llevó su cartera de pedidos hasta los 154.000 millones de euros, un 16% más.

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Los ingresos de la alemana en el semestre ascendieron a 19.969 millones de euros, con una mejora del 5,6% en términos absolutos y del 10,8% en cifras comparables, que excluyen el impacto del tipo de cambio y las variaciones en el perímetro contable de la empresa.

En concreto, el negocio de servicios de gas facturó 6.575 millones de euros, un 9,8% más, mientras que la división de tecnologías de red ingresó 6.121 millones, un 14,6% más, pero el negocio de transformación industrial retrocedió un 0,9%, hasta 274 millones. De su lado, Siemens Gamesa redujo un 4,8% sus ingresos en el semestre, hasta 4.881 millones.

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Siemens Energy asumió en el semestre un impacto adverso de 207 millones de euros, un tercio de los 309 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, incluyendo 170 millones en Siemens Gamesa, un 45% menos.

Entre enero y marzo, segundo trimestre fiscal para la alemana, Siemens Energy se anotó un beneficio neto atribuido de 766 millones de euros, un 77% por encima del contabilizado en el mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que la cifra de ingresos aumentó un 3,3%, hasta 10.294 millones.

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De su lado, los pedidos en el trimestre crecieron un 23%, hasta un récord de 17.749 millones de euros.

"Nuestro sólido impulso en el mercado se mantiene a pesar de la incertidumbre geopolítica, lo que se traduce en otro trimestre y un primer semestre del ejercicio fiscal excepcionalmente fuertes", dijo Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy.

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SIEMENS GAMESA.

En el caso de Siemens Gamesa, la división se anotó pérdidas en el semestre de 260 millones de euros, un 72% por debajo del resultado negativo de 932 millones un año antes, incluyendo 'números rojos' de 39 millones en el segundo trimestre fiscal, un 92,4% menos.

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Asimismo, el negocio registró ingresos semestrales de 4.881 millones, un 4,8% menos en cifras absolutas, pero un 2% más en datos comparables, mientras que los pedidos dismimuyeron un 27,4%, hasta 2.402 millones en el semestre.

Entre enero y marzo, los pedidos de Siemens Gamesa disminuyeron un 3,4% interanual, hasta 846 millones, mientras que la cifra de negocio retrocedió un 6,7%, hasta 2.526 millones.

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MEJORA PREVISIONES.

Sobre la base de estos resultados del primer semestre y la fuerte demanda del mercado, Siemens Energy Gracias ha revisado al alza sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026, particularmente por el rendimiento superior al esperado en tecnologías de red.

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De este modo, la compañía prevé ahora un crecimiento de los ingresos comparable en el ejercicio fiscal de entre el 14% y el 16%, frente a la anterior horquilla de entre el 11% y el 13%, así como un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias de entre el 10% y el 12%, en comparación con el rango del 9% al 11% anterior.

Asimismo, Siemens Energy prevé ahora un beneficio neto de aproximadamente 4.000 millones de euros, frente a la previsión anterior de entre 3.000 y 4.000 millones, además de un flujo de caja libre antes de impuestos de aproximadamente 8.000 millones, en comparación con la horquilla anterior de entre 4.000 y 5.000 millones.

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En el caso de Siemens Gamesa, la alemana ahora prevé un crecimiento de los ingresos comparable del 3% al 5%, cuando anteriormente era del 1% al 3%, y un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias que se mantiene en el punto de equilibrio.