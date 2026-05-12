Secuestradores matan a víctima durante un operativo policial en Sinaloa, México

Ciudad de México, 11 may (EFE).- Una persona víctima de secuestro fue asesinada por sus captores en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, noroeste de México, cuando policías intentaban el rescate, y en el enfrentamiento uno de los secuestradores fue abatido por los agentes.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Sinaloa informó este lunes que recibió un reporte del secuestro de una persona en la comunidad de Aguaruto, colindante con la ciudad de Culiacán, y ante ello, varios agentes desplegaron un operativo de búsqueda.

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Ante la persecución de la Policía, señaló la nota, "la presunta persona privada de la libertad fue asesinada por sus captores", mientras que "un agresor fue abatido, otro fue capturado tenida y los agentes buscan a otro presunto secuestrador".

Según versiones preliminares, la persona secuestrada fue víctima de un presunto 'levantón' y asesinada por los secuestradores durante la persecución.

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El operativo participaron agentes del Ejército mexicano, policía estatal y municipal, quienes ubicaron a los presuntos delincuentes cuando intentaban escapar sobre la carretera Culiacán-Navolato, cerca del Centro Penitenciario de Aguaruto.

Los hechos ocurrieron en Sinaloa, estado que desde septiembre de 2024 enfrenta una ola de violencia ligada a disputas internas del crimen organizado, con Culiacán como uno de los principales focos de enfrentamientos, desapariciones, bloqueos y operativos federales.

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En los últimos meses las fuerzas de seguridad mexicanas también han protagonizado diversos operativos por todo el país para debilitar a los grupos criminales y sus fuentes de financiación, en medio de la presión del Gobierno estadounidense para intensificar las acciones en esta materia.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobernador de Sinaloa (noroeste), quien se ha apartado temporalmente del cargo, Rubén Rocha Moya, permanece en ese estado mexicano en medio de la acusación de Estados Unidos en su contra por supuestamente colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos. EFE

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