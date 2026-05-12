Martes, 12 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Washington/Teherán - Irán y Estados Unidos no ceden en sus posiciones negociadoras, aunque Teherán ha aceptado una propuesta presentada por China en la semana en que Donald Trump tiene previsto viajar a Pekín.

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- Las tropas israelíes mantienen la invasión del sur libanés y bombardeos aéreos contra presuntos objetivos del grupo chií Hizbulá pese al alto el fuego vigente, al igual que en la Franja de Gaza, donde los muertos desde el inicio de la tregua superan los 850. (Texto)

- Pese a las sanciones contra colonos en Cisjordania ocupada, su presencia no parece estar amenazada, dado el apoyo sin fisuras del Gobierno de Israel a estos ciudadanos, que residen ilegalmente en territorio palestino.

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- Los ministros de Defensa británico y francés copresiden una reunión por videoconferencia con sus homólogos de los países dispuestos a contribuir a una misión para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

- Se mandará un análisis sobre cómo el conflicto en Oriente Medio y los requisitos de Irán para pagar las tasas de tránsito por el estrecho de Ormuz, pueden comprometer la hegemonía del dólar como moneda de comercialización del crudo. (Texto)

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HANTAVIRUS CRUCERO

Tenerife/Ginebra/Bruselas - Tras la evacuación de todos los pasajeros del crucero MV Hondius y la salida del barco del puerto de Granadilla (Canarias) rumbo a Países Bajos, las autoridades sanitarias de los países que han recibido a sus nacionales monitorean su situación.

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- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, comparecen en Madrid a las 10.00 horas en una rueda de prensa para hablar sobre la situación provocada por la crisis de hantavirus.

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CHINA EEUU

Washington/Pekín - El presidente de EE.UU., Donald Trump, viaja a China donde aterrizará el miércoles para comenzar una visita de tres días en la que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y tratar temas centrados en el comercio o la guerra de Irán en un momento en el que Washington parece lejos de alcanzar un acuerdo con Teherán.

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UE DEFENSA

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Bruselas - Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo las repercusiones para la defensa y la seguridad comunitarias de la crisis en Oriente Medio, el apoyo a Ucrania para seguir defendiéndose de Rusia, y la preparación de la UE en materia de defensa.

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OPENAI JUICIO

Los Ángeles (EE.UU.).- El juicio contra OpenAI se encamina al final de la primera fase, donde este martes se espera que el director ejecutivo de la matriz de ChatGPT, Sam Altman, rinda testimonio sobre si "engañÓ" a Elon Musk, como el magnate asegura en su demanda.

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FESTIVAL CANNES

Cannes - El Festival de Cannes inaugura su edición número 79 con la entrega de una Palma de Oro de honor al cineasta neozelandés Peter Jackson y la proyección de la comedia francesa 'La Vénus électrique', de Pierre Salvadori.

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- El Festival de Cannes rinde homenaje al cineasta mexicano Guillermo del Toro con la proyección de 'El laberinto del fauno', al cumplirse 20 años de su estreno, en la apertura de la sección Cannes Classics que celebra la historia del séptimo arte. (Texto) (Foto)

- El jurado de la edición 79 del Festival de Cannes, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook y con la actriz Demi Moore y el director chileno Diego Céspedes entre sus miembros, ofrece una rueda de prensa en la antesala de la inauguración del certamen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EUROVISIÓN 2026

Viena - Viena acoge hoy la primera semifinal del festival de Eurovisión, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento, y por la reciente polémica sobre la posible manipulación israelí del televoto en ediciones pasadas.

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ADEMÁS

UE VIVIENDA | Nicosia - La vivienda protagoniza por primera vez una conferencia ministerial de la Unión Europea (UE), ya que se ha convertido en una prioridad política pese a la falta de competencias de Bruselas en este asunto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

URUGUAY MUJICA | Montevideo - Un año después del fallecimiento de José Mujica, su viuda, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre el legado del exmandatario uruguayo, las actividades que se llevan a cabo para recordarlo y sobre el Gobierno encabezado por el izquierdista Yamandú Orsi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA UNIVERSIDADES | Buenos Aires - Las universidades públicas argentinas convocan este martes a una 'Marcha Federal Universitaria' en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios. (Texto) (Foto) (Vídeo) (directo)

- Se incluirán unas claves sobre cómo la negativa del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, a cumplir con la ley de financiación a las universidades públicas ha profundizado los problemas presupuestarios de la educación superior.

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz - Campesinos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplen este martes su amenaza de "cercar" La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, mediante bloqueos de carreteras, mientras seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron una caminata desde el altiplano contra las políticas económicas anunciadas por el Ejecutivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Ciudad de México - La fotógrafa mexicana Abril Rojas, integrante de la reciente flotilla con ayuda para Gaza interceptada por Israel, comenta a EFE lo sucedido en primera persona y denuncia un "secuestro" de más de un día por parte del Ejército israelí en el que asegura haber recibido malos tratos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la visita a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que arranca el miércoles 13, la Agencia EFE enviará este martes la segunda parte de una serie previa con la guía CHINA EEUU.

AGENDA INFORMATIVA

América

10:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Profesores universitarios protestan ante la Oficina de Planificación del Sector Universitario en el centro de Caracas para exigir aumentos de salarios, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solo anunciara el incremento de las bonificaciones que complementan el sueldo mensual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El nuevo disco de Bobby Sanabria y su Multiverse Band rinde tributo al tresista y compositor cubano Arsenio Rodríguez (1911-1970), 'el ciego maravilloso' a quien, según el batería, no se la dado el reconocimiento que merece por su aporte a lo que hoy se conoce como salsa, el mambo y las innovaciones que introdujo a las orquestas. (Texto) (Foto)

12:00hGMT.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- El Comité Internacional de la Cruz Roja divulga su informe anual de la situación humanitaria en Colombia. (Texto)

12:30GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en abril.

12:30GMT.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de abril, después de que el impulso inflacionario se mantuviera en marzo, con subida de precios del 3,3 % interanual, y ante los persistentes estragos generados por la guerra contra Irán y el cierre de Ormuz. (Texto)

12:30GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Declaraciones a la prensa del grupo parlamentario Libertad, que integra el líder opositor venezolano Henrique Capriles, sobre temas de "interés". (Texto)

13:00GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA y SpaceX lanzan la misión 34 de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI, un lanzamiento no tripulado que llevará suministros, investigaciones científicas, suministros y equipos al laboratorio orbital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Nueva York.- DEPORTE EXPOSICIÓN.- El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta a la prensa 'For the win', una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes, con la participación de la estrella de fútbol americano Justin Tuck y la boxeadora olímpica Claressa Shields. American Museum Of Natural History, 79th Street & Central Park West (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00hGMT.- Washington.- NATIONAL GEOGRAPHIC.- La Sociedad National Geographic celebra a los ganadores de su reto Slingshot Challenge, donde jóvenes de entre 13 a 18 años proponen soluciones para los problemas medioambientales más acuciantes del planeta, un mes antes de la apertura de su gran museo y proyecto educativo en Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00GMT.- Asunción.- PARAGUAY MÚSICA.- La Orquesta Sinfónica del Congreso de Paraguay (Osic) presenta la 'La oda a la alegría' de la novena sinfonía de Beethoven, cantada íntegramente en idioma indígena guaraní. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- CHINA EEUU.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, parte hacia China para una visita de tres días en la que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y tratar temas centrados en el comercio o la guerra de Irán en un momento en el que Washington parece lejos de alcanzar un acuerdo con Teherán. Base Aérea Andrews (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período enero-marzo 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ARGENTINA.- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, se reúne en Montevideo con su homólogo argentino, Pablo Quirno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU TECNOLOGÍA.- Eddy Cue, el ejecutivo cubanoestadounidense de Apple que ayudó a cerrar un acuerdo millonario con la MLS y la nueva alianza de la compañía con la Fórmula Uno, aseguró en una entrevista con EFE que "el deporte en vivo vive su gran momento porque combina lo que las plataformas más buscan: emoción, celebridades, datos, comunidad y drama sin guión" (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR POLÍTICA.- El partido oficialista Nuevas Ideas (NI), a petición del presidente Nayib Bukele, ha aprobado en la Asamblea Legislativa al menos ocho reformas constitucionales para facilitar cambios exprés, habilitar la reelección presidencial indefinida y establecer la cadena perpetua, en medio de críticas de analistas consultados por EFE que consideran que los diputados se han atribuido facultades constituyentes. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY DESAPARECIDOS.- El Parlamento de Uruguay homenajea a los exlegisladores Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz, opositores a la dictadura cívico-militar que fueron asesinados 50 años atrás en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA MODA.- Comienza la novena edición de la Bogotá Fashion Week, que durante tres días reunirá a 145 marcas que participarán en 26 pasarelas para mostrar las novedades de la moda colombiana. Ágora Centro de Convenciones (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con la declaración de un médico que participó como veedor de la autopsia a pedido de la familia del astro y de dos profesionales que trataron al exfutbolista en una clínica donde estuvo ingresado poco antes de morir. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- Lanzamiento del proyecto 'Soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del canal de Panamá- Inicio del programa Euroclima', en el que participan la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para apoyar el incremento de la adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático a través de la implementación de ​soluciones ​basadas en la ​naturaleza y la transición energética​. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- BAHAMAS ELECCIONES.- Bahamas celebra elecciones generales con el primer ministro, Philip Davis, aspirando a un segundo mandato y la oposición esperanzada en regresar al poder tras su dramática derrota hace cinco años. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA UNIVERSIDADES.- Las universidades públicas argentinas convocan este martes a una 'Marcha Federal Universitaria' en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL ELECCIONES.- Kassio Nunes Marques, juez del Supremo nombrado en 2020 por el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro, asume como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que velará por la seguridad de los comicios de octubre.

Sao Paulo.- BRASKEM RESULTADOS.- Braskem, la mayor petroquímica de América Latina, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La multinacional brasileña JBS, una de las mayores cárnicas del mundo, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- BTG PACTUAL RESULTADOS.- El brasileño BTG Pactual, el mayor banco de inversiones de América Latina, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal brasileña Petrobras comenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- OPENAI JUICIO.- El juicio contra OpenAI se encamina al final de la primera fase, donde este martes se espera que el director ejecutivo de la matriz de ChatGPT, Sam Altman, rinda testimonio sobre si "engañó" a Elon Musk, como el magnate asegura en su demanda. (Texto)

San Juan.- ELADIO CARRIÓN.- El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión admite a EFE que prefiere que sus dos hijos no escuchen canciones suyas o de otro cantante "glorificando cosas malas", por lo que ahora opta por dedicar más tiempo a componer temas positivos con una idea "sana". Por Jorge J. Muñiz Ortiz (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA ECONOMÍA.- El Venezuela Tech Week continúa este martes con la participación de representantes de fondos de inversión, instituciones financieras y emprendedores, en un encuentro que busca atraer capital europeo, especialmente español, al sector tecnológico venezolano. (Texto)

Tapachula (México).- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Madres y abuelas de migrantes desaparecidos llegan a Tapachula (sur) donde siguen los probables pasos de sus hijos, algunos sin rastro desde 2024, con la esperanza de encontrarlos en México, país donde, según datos oficiales, existen más de 133.000 desaparecidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY JUSTICIA.- El Senado de Paraguay trata un pedido de pérdida de investidura del legislador del gobernante Partido Colorado Erico Galeano, quien fue condenado a 13 años de prisión por asociación criminal y lavado de activos del narcotráfico. (Texto)

Europa

05:00GMT.- Múnich.- SIEMENS ENERGY RESULTADOS.- Siemens Energy, matriz de Gamesa, presenta los resultados del segundo trimestre de su año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025.

05:30GMT.- Leverkusen.- BAYER RESULTADOS.- El grupo químico y farmacéutico Bayer presenta los resultados del primer trimestre.

06:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos definitivos de la inflación de abril. (Texto)

07:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA SINDICATOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, interviene con un discurso en la Federación Alemana de Sindicatos(DGB), organización que celebra su 23º congreso. Sonnenallee 225, 12057

07:00GMT.- Bruselas.- UE CULTURA.- Los ministros de Cultura y Deporte de la UE se reúnen en Bruselas para avanzar en el diseño de AgoraEU, el nuevo programa europeo de financiación para cultura, medios y sociedad civil 2028-2034, y debatir si la inteligencia artificial está vulnerando los derechos de autor de los creadores europeos.

08:00GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA BANCA.- El presidente de la Autoridad de Supervisión Bancaria de Alemania (BaFin), Mark Branson, participa en la conferencia de prensa anual del organismo germano.

08:00GMT.- Leipzig.- ALEMANIA ADUANAS.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, participa en la conferencia de prensa anual de la aduana.

09:00GMT.- Madrid.- GUATEMALA GOBIERNO.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la Agencia EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00GMT.- Londres.- R.UNIDO LITERATURA.- La casa de subastas Sotheby´s presenta las cartas de amor recién descubiertas que el poeta John Keats escribió a su prometida Fanny Brawne, y que serán vendidas en Nueva York el próximo mes de junio. Sotheby´s London. 6 St. Georges Street. Mayfair. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00GMT.- Mannheim.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora de mayo.

09:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA CIBERDELINCUENCIA.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, y la vicepresidenta de la Policía Criminal presentan el informe federal de situación sobre ciberdelincuencia en 2025.

12:30GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El Festival de Cannes rinde homenaje al cineasta mexicano Guillermo del Toro con la proyección de 'El laberinto del fauno', al cumplirse 20 años de su estreno, en la apertura de la sección Cannes Classics que celebra la historia del séptimo arte. (Texto) (Foto)

12:30GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El jurado de la edición 79 del Festival de Cannes, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook y con la actriz Demi Moore y el director chileno Diego Céspedes entre sus miembros, ofrece una rueda de prensa en la antesala de la inauguración del certamen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL LATINOAMÉRICA.- Comienza en Lisboa el XV Encuentro 'Triángulo Estratégico América Latina-Europa-África' impulsado por el Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe (IPDAL) bajo el lema 'Tres regiones, una agenda: del diálogo a la acción'. (Texto)

17:00GMT.- Viena.- EUROVISIÓN 2026.- Viena acoge hoy la primera semifinal de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Podgorica.- OTAN MONTENEGRO.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Podgorica con el presidente de Montenegro, Jakov Milatovic. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- INTELGENCIA ARTIFICIAL.- El Parlamento danés acoge una conferencia internacional sobre inteligencia artificial y juventud en la que intervienen, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. (Texto)

Budapest.- HUNGRÍA GOBIERNO.- El Parlamento de Hungría prevé hoy dar su visto bueno al gabinete del nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar. (Texto) (Foto)

Bruselas.- UE DEFENSA.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en un Consejo las repercusiones para la defensa y la seguridad comunitarias de la crisis en Oriente Medio, el apoyo a Ucrania para seguir defendiéndose de Rusia, y la preparación de la UE en materia de defensa así como una actualización de las amenazas a las que se enfrenta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- BÉLGICA SINDICATOS.- Manifestación nacional en Bélgica convocada por los sindicatos para protestar contra las políticas del Gobierno liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever -bautizado como coalición Arizona-, en particular, las reformas en materia de pensiones, que se prevé provoque perturbaciones, entre otros, en el transporte aéreo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Se celebra el 79º Festival de Cine de Cannes (hasta el 23) (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- VITICULTURA INFORME.- La Organización Internacional del Vino (OIV) publica su informe anual sobre la situación de la viticultura y el vino en el mundo en 2025. (Texto)

Moscú.- RUSIA ECONOMÍA.- La ciudad rusa de Kazán acoge del 12 al 17 de mayo el XVII Foro Internacional Económico "Rusia-Mundo Islámico"

Berlín.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora. (Texto)

Bruselas.- KBC RESULTADOS.- El banco belga KBC presenta sus resultados del primer trimestre del año. (Texto)

Nicosia.- UE VIVIENDA.- Nicosia (Chipre) acoge hoy una conferencia ministerial de la Unión Europea (UE) sobre el tema de la vivienda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS VIVIENDA.- El histórico barrio de L'Océan, en la costa atlántica de Rabat, cambia de piel a golpe de excavadora. Sus calles, marcadas por la huella de los emigrantes y exiliados republicanos españoles, viven una rápida transformación dentro del amplio plan urbanístico que remodela la capital marroquí, una de las sedes del Mundial 2030. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARUECOS ECONOMÍA.- España participa como País de Honor en la 13ª edición de LOGISMED, que se celebra en Casablanca entre el 12 y el 14 de mayo con un pabellón oficial que reúne a 27 empresas y entidades del sector logístico.

Trípoli.- LIBIA CONFLICTO.- Los enfrentamientos armados entre milicias rivales registrados hace un año en la capital de Libia, Trípoli, pusieron en jaque la frágil estabilidad de un país fragmentado que trata de esquivar una guerra civil, pero también dejaron lecciones que ayudaron a evitar una nueva escalada y su propagación por todo el territorio, con algunos conatos que lograron contenerse en pocas horas. (Texto)

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- En un momento en el que los países árabes productores de petróleo están siendo los más afectados por la guerra en Oriente Medio y ante los requisitos de Irán para pagar las tasas de tránsito por el estrecho de Ormuz en yuanes, la hegemonía del dólar como moneda de comercialización del crudo puede verse comprometida. (Texto)

África

Kampala.- UGANDA PRESIDENTE.- Investidura del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, tras ganar las polémicas elecciones del pasado 15 de enero. (Texto)

Nairobi.- CUMBRE ÁFRICA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y jefes de Estado africanos celebran la cumbre Africa Forward (África Adelante) para generar compromisos concretos y un nuevo modelo de colaboración entre África y Francia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nairobi.- ONU ARENA.- El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica la tercera edición de su informe titulado "Arena y sostenibilidad: Un recurso esencial para la Naturaleza y el Desarrollo". (Texto)

Asia

Tokio.- MAZDA RESULTADOS.- El fabricante de vehículos japonés Mazda publica sus resultados financieros relativos al año fiscal 2025-26. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR DERECHOS HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, inicia una visita de tres días a Corea del Sur, la primera de un responsable del cargo en 11 años, con reuniones previstas con los ministros de Exteriores y de Unificación, otros funcionarios, activistas y desertores norcoreanos.

Tokio.- JAPÓN EEUU.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantiene reuniones en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; la ministra de Finanzas nipona, Satsuki Katayama; y otros miembros del Gobierno y del sector privado para discutir las relaciones económicas entre Estados Unidos y Japón. (Texto)

Pekín.- CHINA UE.- La Delegación de la UE en China organiza en Pekín la II Conferencia UE-China, bajo el lema 'Navegando más allá del punto de inflexión', un encuentro diplomático y técnico que reúne a líderes políticos y expertos para analizar el estado de las relaciones entre la Unión Europea y China. (Texto)

Pekín.- CHINA EEUU.- El rifirrafe arancelario será uno de los temas centrales de la visita a China del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llega al gigante asiático con una tregua vigente entre Washington y Pekín y después de que el Tribunal Supremo de su país propinara un nuevo revés a su guerra comercial. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA EJÉRCITO.- El Tribunal Constitucional de Tailandia dictamina este martes si la ley de servicio militar obligatoria, vigente desde hace décadas, viola los derechos constitucionales.

Redacción EFE Internacional

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