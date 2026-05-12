Asesinan a tiros a una jueza de Ecuador en una provincia fronteriza con Perú

Guayaquil (Ecuador), 11 may (EFE).- Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros este lunes por hombres que iban a bordo de una motocicleta, quienes la atacaron cuando ella se movilizaba en su vehículo por una vía del municipio de Machala, capital de la provincia sureña de El Oro, fronteriza con Perú, informó la Policía.

La magistrada, identificada como Lady Pachar, trabajaba en un juzgado del municipio de Santa Rosa, en El Oro, cercano a la frontera, y había recibido amenazas, por lo que contaba con acompañamiento policial.

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"La señora jueza había recibido amenazas desde hace tiempo atrás, inclusive estaba recibiendo protección de parte del sistema de víctimas y testigos y también de la Dirección Nacional de Protección de Personas de la Policía Nacional", confirmó Renato González, jefe policial de El Oro.

Sin embargo, el agente asignado a su seguridad no estaba en el sitio del ataque y las autoridades estaban investigando qué había sucedido con él.

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De acuerdo al comandante, la magistrada se dirigía hacia un gimnasio cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron al menos cinco disparos.

Los servicios de emergencia tuvieron que realizar varias maniobras para poder abrir el vehículo y sacar el cuerpo de Pachar, quien falleció en el sitio.

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"Estamos realizando diferentes técnicas investigativas en todo el trayecto que se presume utilizó la víctima para procurar identificar a los responsables", dijo González.

El jefe policial no confirmó si las amenazas recibidas por la jueza provenían de grupos delictivos, pero señaló que toda la provincia "está siendo víctima del crimen organizado transnacional".

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La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces exigió una investigación inmediata, seria, transparente y efectiva y demandó a las autoridades "la adopción urgente de medidas reales y efectivas de protección y seguridad para los administradores de justicia".

Además, exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados "a observar y pronunciarse sobre la grave situación de riesgo y violencia que enfrentan las y los jueces en el país".

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El Oro es una de las nueve provincias más violentas de Ecuador que están bajo un toque de queda nocturno entre el 3 y el 18 de mayo, medida con la que las fuerzas de seguridad buscan intensificar la lucha contra los grupos criminales, denominados como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa en el marco de la "guerra" que les declaró hace más de dos años.

Pese a esa declaratoria, 2025 fue el año más violento de la historia de Ecuador, al contabilizar un récord de 9.269 homicidios. EFE

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