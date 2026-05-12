Rusia rebaja sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027

La economía rusa crecerá mucho menos de lo proyectado inicialmente tanto en 2026 como el próximo año, según ha reconocido el vice primer ministro del país, Alexander Novak, responsable de supervisar la política económica de Rusia, cuyo PIB aumentará este año un 0,4% y un 1,4% en 2027.

"Prevemos que el crecimiento positivo del PIB del +0,4% se mantendrá en 2026. A esto le seguirá un período de recuperación de las tasas de crecimiento, del 1,4% en 2027 al 2,4% en 2029", ha adelantado Novak en una entrevista con el diario económico ruso 'Vedomosti'.

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Las nuevas previsiones suponen una sustancial rebaja respecto de las proyecciones del Ministerio de Desarrollo Económico, que en septiembre del año pasado auguró una expansión del 1,3% en 2026, del 2,8% en 2027 y del 2,5% para 2028.

En cuanto a la inflación, el representante del Kremlin espera que la tasa se aproximará al 5,2% en 2026, pero posteriormente se mantendrá cerca del objetivo del 4% a partir de 2027.

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"Es importante recordar que la dinámica económica es cíclica: un período de alto crecimiento siempre va seguido de una corrección, a menudo acompañada de una transformación estructural", ha defendido Novak, recordando que el país registró tasas de crecimiento muy elevadas entre 2023 y 2024, con una expansión del PIB real de aproximadamente el 3,3% anual, significativamente por encima del promedio del período 2017-2019.

"Esta es una fase normal para la economía. Es crucial prestar especial atención a la gestión de riesgos para mitigar el impacto y asegurar una transición más rápida hacia un crecimiento económico equilibrado", ha apuntado.

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Entre los desafíos estructurales para la economía rusa, el político ha señalado la escasez estructural de mano de obra, así como la estructura cambiante del gasto presupuestario, incluyendo un aumento del gasto en defensa, sumado a la interrupción de las cadenas de suministro globales y las sanciones impuestas a Rusia desde 2022.

Asimismo, el vice primer ministro ruso ha señalado que la política monetaria "moderadamente restrictiva" implementada por el Banco de Rusia en respuesta a la inflación influye en la demanda, el consumo y la inversión.

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"Cuanto más tiempo se mantenga una política monetaria moderadamente restrictiva, más se prolongará el período de crecimiento moderado", ha comentado.

En cuanto al impacto del conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, Novak ha advertido de la importancia de seguir aplicando una política pragmática y conservadora, a pesar de que la crisis "está creando las condiciones para un aumento de los ingresos por exportaciones de petróleo y gas, así como de otras materias primas", subrayando que "este efecto no es a largo plazo", ya que, a medio plazo, la demanda mundial disminuirá y los precios podrían incluso caer por debajo de los niveles previos al conflicto.

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De este modo, el Gobierno ruso ha adoptado un enfoque bastante conservador para la previsión de los precios de exportación del petróleo, con un promedio de 59 dólares por barril en 2026 y 50 dólares por barril en 2027-2029.

"La situación actual en los mercados internacionales no debe considerarse como una fuente adicional para resolver problemas presupuestarios y macroeconómicos", ha insistido.

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