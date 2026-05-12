Rafa Jódar destroza a Lenard Tien y se mete en los cuartos de final de Roma

El tenista español Rafa Jódar se ha metido este martes en los cuartos de final del torneo de Roma, tercer Masters 1000 de la temporada que se disputa sobre tierra batida, tras ganar en dos sets al estadounidense Learner Tien (6-1, 6-4) en una hora y 15 minutos, en los que el madrileño se mostró muy superior al tenista Sub 21 con mejor ranking en la actualidad.

En otro gran duelo generacional, como el que vivió en Madrid ante Joao Fonseca, Rafa Jódar volvió a demostrar frente a Leaner Tien, el mejor Sub 21 el circuito, que está listo para ser un referente en el futuro, incluso el presente. Por cuarto torneo, y segundo Masters 1000, consecutivo el español se ha colado entre los ocho mejores tenistas, ronda en la que intentará superar su techo en esta categoría de torneos, así como asentarse en el Top 30 del ranking ATP.

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Una día más, el tenista de Leganés comenzó el partido con varias marchas más que su rival. Así, Jódar necesitaría poco más de media hora para colocarse un set arriba en el marcador. Y eso que ambos tenistas comenzaron el partido conservando su primer turno de saque, pero a partir de ahí, el tenis ofensivo del español se adueñó del partido. Cinco juegos consecutivos, dos al resto, para adjudicarse una primera manga en la que sólo cometió cuatro errores no forzados.

El partido parecía haber tomado la vía rápida, sin embargo, el estadounidense mejoraría sus prestaciones en el segundo set, y eso que el inicio no sería muy halagüeño, levantando dos bolas de 'break' en contra. Un momento complicado que le sirvió a Tien para ganar confianza e, incluso, colocarse 'break' arriba (1-3) después de romper por primera vez en el partido el saque del español.

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Pero ahí, en el momento más complicado del partido, Jódar mostró personalidad y tiró de su tenis más consistente. Cuatro juegos consecutivos para recuperar la iniciativa en el set. Primero, respondió con un 'contra break' y, posteriormente, mantendría su servicio para, a continuación, volver a quebrar el saque de su rival. Así, tras mantener de nuevo sus dos últimos servicios, cerraría el partido 6-4 tras una hora y cuarto de juego.