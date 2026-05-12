Pakistán niega haber protegido aviones de Irán en su territorio tras reporte de la CBS

Nueva Delhi, 12 may (EFE).- Pakistán negó este martes haber dado refugio a aviones iraníes en su territorio luego de que un reporte de la cadena estadounidense CBS sugiriera que existió una maniobra para proteger a las aeronaves de los ataques estadounidenses, poniendo así en tela de juicio el papel de Islamabad como mediador.

"Pakistán rechaza categóricamente el informe de CBS News relativo a la presencia de aeronaves iraníes en la Base Aérea Nur Khan, calificándolo de engañoso y sensacionalista", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado.

PUBLICIDAD

El ministerio añadió que "las aeronaves iraníes que se encuentran actualmente estacionadas en Pakistán llegaron durante el periodo del alto el fuego y no guardan vínculo alguno con ninguna contingencia militar ni con ningún acuerdo de preservación".

Según el reporte de la CBS, el cual cita a funcionarios estadounidenses anónimos, al menos dos aviones militares iraníes llegaron en abril a la Base Aérea Nur Khan, en el área metropolitana de Islamabad.

PUBLICIDAD

El Gobierno paquistaní respondió que la presencia de aviones iraníes y estadounidenses en su territorio está asociada a las negociaciones de paz ocurridas en Islamabad los pasados 11 y el 12 de abril; unas charlas que el país mediador ha intentado reeditar sin éxito durante el último mes.

"Tras el alto el fuego y durante la ronda inicial de las Conversaciones de Islamabad, varias aeronaves procedentes de Irán y de los Estados Unidos llegaron a Pakistán para facilitar el traslado de personal diplomático, equipos de seguridad y personal administrativo vinculado al proceso de conversaciones. Algunas aeronaves y personal de apoyo permanecieron temporalmente en Pakistán a la espera de las rondas posteriores de contactos", afirmó el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

El reporte de la CBS llega al tiempo que el rechazo de EEUU a la propuesta de paz de Irán, lo cual dejó el cese al fuego entre ambos países en "cuidados intensivos", según declaró el propio presidente estadounidense Donald Trump.

aa-eel/alf

PUBLICIDAD