Las lluvias, tormentas y viento ponen en aviso a ocho CCAA, con aviso por viento en Almería

Las lluvias y tormentas pondrán este martes en aviso a zonas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País vasco y La Rioja en un día en el que Almería tendrá aviso además por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se localizarán en Zaragoza, Huesca y Teruel; Burgos y Soria; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Castellón; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Álava; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana. Por su parte, Almería por viento.

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AEMET ha avanzado que el tiempo de este martes seguirá marcado por la borrasca situada al oeste de Portugal. Aunque ésta se encuentra en fase de disipación, mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte de la Península.

De esta manera, espera cielos nubosos o muy nubosos en casi todo el país que tendrán tendencia a registrar claros y despejar por la tarde en el sur y en Baleares. La excepción estará en el sureste, donde permanecerán despejados.

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Durante la madrugada, el pronóstico recoge chubascos en el norte de Extremadura y oeste de Castilla y León, que se irán extendiendo hacia el este por la mañana. A partir del mediodía podrán ir acompañados de tormenta y, ocasionalmente, de granizo y de rachas de viento muy fuertes, en zonas de montaña de la mitad norte.

Asimismo, podrán expandirse a otros puntos de la meseta norte, Navarra, sur del País Vasco, Aragón, Madrid y norte de Castilla-La Mancha. Por zonas, el organismo estatal espera que sean fuertes en Cataluña. De manera paralela, podrá darse alguna nevada en cumbres de los Pirineos.

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Por otra parte, AEMET cree probable que se den bancos de niebla matinales en el cuadrante noroeste peninsular y en el área cantábrica y prevé cielos nubosos o con intervalos nubosos en Canarias, así como posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas bajarán en el Cantábrico, en el interior y en zonas de montaña del sureste, y se mantendrán sin cambios en el resto. Mientras tanto, las mínimas variarán ligeramente. En líneas generales, las temperaturas se mantendrán sin cambios en los archipiélagos.

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Por último, la predicción recoge que el viento será de componente oeste en buena parte de la Península, moderado en los litorales de la mitad sur, en Castilla-La Mancha y en el interior de la Comunidad Valenciana, y flojo en el resto.

Además, será flojo y del sur en Baleares, mientras que en Galicia y en el Cantábrico será flojo y del este por la mañana y rolará a componente norte durante la tarde. En este marco, se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense y viento flojo del norte en Canarias, más intenso por la tarde.

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