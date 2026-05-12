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China rechaza las nuevas sanciones de EEUU a empresas acusadas de comerciar petróleo iraní

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Pekín, 12 may (EFE).- China rechazó este martes las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra empresas acusadas de facilitar la venta y el transporte de petróleo iraní hacia el país asiático y prometió adoptar "medidas firmes" para proteger los intereses de sus compañías y ciudadanos.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun señaló que Pekín "se opone firmemente" a las sanciones unilaterales "sin base en el derecho internacional" y no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, en respuesta a las medidas anunciadas por Washington contra entidades chinas y hongkonesas.

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Guo aseguró además que China "tomará medidas firmes para salvaguardar los derechos e intereses legítimos" de sus empresas y ciudadanos, aunque no detalló posibles represalias concretas.

El portavoz sostuvo asimismo que la prioridad respecto a la situación en Irán pasa por "hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la reanudación de la guerra" y acusó a Washington de intentar "difamar a China" vinculándola "maliciosamente" al conflicto.

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El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra doce personas y entidades acusadas de facilitar la venta y el transporte de petróleo iraní a China por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Entre los sancionados figuran empresas con sede en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán, según Washington.

Las nuevas sanciones se suman a otras medidas adoptadas en los últimos días por Washington contra compañías chinas y hongkonesas acusadas de colaborar con sectores vinculados al petróleo, el armamento y las operaciones militares iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, iniciará este miércoles una visita de Estado a China para reunirse con su par chino, Xi Jinping, mientras persisten las tensiones derivadas de la guerra en Irán y una frágil tregua comercial entre ambas potencias. EFE

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