La guerra y el bloqueo de Ormuz ponen en el punto de mira el futuro de los petrodólares

Carles Grau Sivera

El Cairo, 12 may (EFE).- En un momento en el que los países árabes productores de petróleo están siendo los más afectados por la guerra en Oriente Medio y ante los requisitos de Irán para pagar tasas de tránsito por el estrecho de Ormuz, la hegemonía del dólar como moneda de comercialización del crudo puede verse comprometida.

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Las tasas de tránsito por la estratégica vía -por la que pasa una quinta parte del crudo mundial- se han pagado en divisa, en criptomoneda y también en yuanes chinos, una moneda que puede ser conveniente para los países árabes ricos en petróleo y cuyo principal cliente es, precisamente, China.

"El uso del yuan en el estrecho de Ormuz solo añade una presión incremental y normaliza alternativas en los flujos energéticos. Los estados del Golfo parecen estar apostando por la diversificación", explica a EFE el jefe de Investigación y Desarrollo de la firma de inversión emiratí Noor Capital, Mohamed Hashad.

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El resultado más realista, según el analista, es "incremental, más que transformador", ya que el yuan es una moneda que alcanza relevancia a través de rutas comerciales específicas y "transacciones seleccionadas".

China es el mayor importador mundial de petróleo y el principal comprador de crudo iraní, mientras que alrededor del 85 % de este recurso y del gas natural licuado (GNL) que transitaron por Ormuz en 2024 se destinaron a los mercados asiáticos, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

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Ante esta perspectiva, varios analistas consideran que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Baréin- buscan reducir su dependencia del dólar, moneda en la que se realizan el 80 % de las transacciones petroleras mundiales.

Hashad apuesta por "una evolución lenta hacia un sistema monetario más multipolar a lo largo de años o décadas, y no un desplazamiento repentino del dólar", moneda en la que se comercializa el petróleo desde que en 1974 Arabia Saudí acordara fijar el precio del barril en esa moneda a cambio de apoyo militar y económico de Washington.

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El volumen comercial entre el CCG y China ha alcanzado los 300.000 millones de dólares anuales, el 20 % del comercio total de esta región, de acuerdo con datos proporcionados en enero por la alianza árabe.

Sin embargo, según el sistema SWIFT, el dólar sigue siendo la principal moneda de pago internacional (57,49 %) frente al yuan (2,16 %), que se sitúa en el sexto puesto, debido al predominio de la divisa estadounidense en el comercio mundial.

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Frente a esto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desveló a finales de marzo una tendencia relativamente nueva: que la proporción de tenencias de dólares en las reservas mundiales está disminuyendo poco a poco, mientras las de yuanes aumentan (1,95 % en el cuarto trimestre de 2025 frente al 1,92 % en el anterior).

Para el analista, la justificación económica para un mayor uso del yuan en el CCG es "sólida", ya que China es el mayor cliente de varios países petroleros del golfo Pérsico y alrededor del 45 % de sus importaciones de crudo y gas pasan por Ormuz.

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El yuan eliminaría la necesidad de usar el dólar como "intermediario" y abriría acceso a una nueva infraestructura financiera como plataformas de dinero digital como mBridge.

No obstante, también contempla desafíos como el de la paridad cambiaria, ya que gran parte de las monedas del golfo Pérsico están vinculadas al dólar; el hecho de acumular grandes excedentes en una moneda con convertibilidad limitada; o la poca profundidad de los mercados de capitales chinos.

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En definitiva, para los países del Golfo no es tan fácil deshacerse del dólar dadas las grandes reservas que mantienen en esa divisa y por la liquidez de los mercados financieros de EE.UU., que ofrecen grandes oportunidades para convertir los ingresos petroleros en instrumentos como los bonos del Tesoro.

"Los países del Golfo, al alejarse deliberadamente del dólar estadounidense y aumentar el comercio en renminbi (yuan), se arriesgarían a enfadar a Estados Unidos, como lo hicieron los BRICS", afirma a EFE la jefa de Investigación de Divisas y Materias Primas de Commerzbank AG, Thu Lan Nguyen.

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A principios de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con represalias comerciales frente a los intentos de este bloque de reducir su dependencia del dólar y aseguró que impondría aranceles del 100 % a las importaciones de estos países si creaban una moneda común o se desdolarizaban.

Hashad considera que la desdolarización "podría desencadenar sanciones secundarias o tensar relaciones clave", pero también advierte de que eso podría ser un movimiento "arriesgado y potencialmente contraproducente".

"Las sanciones han sido una poderosa herramienta estadounidense debido a la centralidad del dólar en las finanzas globales, lo que las hace altamente efectivas; sin embargo, aplicarlas de forma generalizada a los países que adoptan el yuan podría acelerar la tendencia que pretenden evitar", sentencia. EFE

(foto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8014742051)