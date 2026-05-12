Imanol Arias, primeras palabras tras convertirse en abuelo 'primerizo'

Jon Arias y Alba Ribas han dado la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Markel -un original nombre de origen vasco que hace referencia al Dios romano de la guerra, Marte- que ha llegado al mundo en un hospital de Barcelona, y que ha supuesto el broche de oro a la discreta historia de amor que el hijo mayor de Pastora Vega e Imanol Arias mantiene con la actriz desde 2017, cuando se conocieron en el rodaje de la serie 'Derecho a soñar' de TVE.

Ha sido la propia Alba la que ha anunciado el nacimiento de su bebé a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje y un carrusel de imágenes entre las que destaca una de la mano del recién nacido, y otra de su pareja en la habitación del hospital en el que se ha convertido en madre.

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"Todo esto que es la realidad pero bien podría ser un sueño. Todo este tiempo que está medio detenido pero a la vez avanza más vivo que nunca. Todo esto y un millón de cosas más han estallado en esta ciudad en pleno mayo. En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de sustento e igualdad. Se nos da bien" ha expresado sin ocultar su felicidad y el 'equipazo' que ha formado con Jon en estos primeros días como papás.

El pequeño Markel es también el primer nieto para Pastora e Imanol, y una nueva y especial alegría en la vida del inolvidable protagonista de 'Cuéntame', de 70 años, que a principios de 2026 se daba el 'sí quiero' con la abogada argentina Nélida Grajales en una ceremonia secreta tras más de un año de relación que no había trascendido a los medios de comunicación.

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Con una sonrisa que refleja su felicidad por haberse convertido en abuelo 'primerizo', el actor ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, agradeciendo las felicitaciones de la prensa, ha revelado que tanto Alba como el bebé se encuentran estupendamente y que "todo ha ido muy bien". "Pues muy bien y muy contento está" ha desvelado sobre su hijo Jon, igual de emocionado que él por la llegada del nuevo miembro de la familia.