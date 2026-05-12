Gobierno de México ajusta a la baja su previsión de crecimiento en 2,3 % para 2026

Ciudad de México, 11 may (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México ajustó este lunes a la baja su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y lo colocó en 2,3 % para 2026 tras haber pronosticado un crecimiento del 3 %.

Durante la inauguración de la Cátedra de SHCP 2026 'Inversión y Crecimiento para el Desarrollo Compartido de México', organizada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, mostró en un documento que el estimado del PIB para 2026 es de 2,3 %.

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El pasado 5 de marzo, Amador Zamora afirmó que el panorama para 2026 "es mucho más favorable" y anticipó un crecimiento más sólido —cercano al 3 %— conforme se recupere la demanda interna, se estabilice el contexto externo y se despejen las tensiones comerciales.

Además, dijo que la OCDE elevó su previsión a 1,4 % y el Banco de México a 1,6 %, "nuestra expectativa es tener un crecimiento cercano al 3 % rumbo al final de este ejercicio", dijo el funcionario.

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Mientras que el 1 de abril, el presentar los 'Precriterios Generales de Política Económica 2027', la SHCP precisó que su previsión de crecimiento económico para 2026 estaba entre 1,8 % y 2,8 % .

"¿Cómo vemos la economía en este año? Recientemente, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OCDE mejoraron las perspectivas para el año 2026. Nosotros estamos convencidos de que, rumbo a finales del primer trimestre y hacia el resto del año, habrá una dinamización muy importante de la economía del país, teniendo como motor la inversión, la inversión pública, la inversión mixta", expuso el funcionario.

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Amador Zamora dijo que "con esas bases México está listo para crecer de forma sostenida. Vamos a tener un proceso muy ambicioso de reapertura a la inversión, a la construcción y en infraestructura".

Explicó que el Plan México, estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para detonar el crecimiento económico y elevar su potencial, "tiene un conjunto de variables centrales: llevar la inversión como parte del PIB de 25 % en 2026 a 28 % en 2030, y crear con ello 1,5 millones de empleos especializados para el 2030 y lograr un crecimiento sostenido de largo plazo de 3 % por año".

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Sobre el tema de la inflación, el titular de la SHCP dijo que "está bajo control", dentro de los márgenes de variabilidad del Banco de México.

"La inflación se encuentra bajo control, se encuentra dentro de los márgenes de variabilidad del Banco Central (...) hemos podido mantener una trayectoria de la inflación que, si bien, como lo sabemos, tuvo un choque como resultado de la pandemia y sus secuelas que de manera transitoria llevó a las trayectorias por fuera de los márgenes de variabilidad", apuntó el funcionario. EFE

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