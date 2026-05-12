Agencias

Florentino Pérez comparece esta tarde en rueda de prensa en Valdebebas

Guardar
Imagen CT6BWIWFSVBSPGJ2XAXVDQBKOA

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la Ciudad Real Madrid, tras la celebración de la Junta Directiva del club, según informó la entidad.

El máximo dirigente del club madridista, de 79 años, responderá a las preguntas de los medios de comunicación, después de semanas convulsas en la entidad blanca, con los jugadores Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde expedientados por la entidad tras una pelea en el vestuario merengue.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El turismo internacional en México crece un 11,9 % en marzo

Infobae

Al menos doce muertos en ataques en Sudán entre acusaciones por ambas partes de la guerra

Infobae

El ministro iraní de Exteriores participará en la reunión de los BRICS en la India

Infobae

Abinader viaja a Panamá para reunirse con Mulino y asistir al Congreso de Zonas Francas

Infobae

EAU denuncia un déficit mundial de 1.000 millones de barriles por el cierre de Ormuz

Infobae