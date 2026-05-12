El Gobierno acusa a Clavijo de buscar "rédito político" tras acusarles de ocultar casos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que este mismo martes acusó al Gobierno de "ocultar deliberadamente" casos positivos de hantavirus en el 'MV Hondius' y considera que busca sacar "rédito político".

En la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros García ha replicado al dirigente canario, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "saber que había contagiados en el buque" que recaló en el puerto de Granadilla de Abona en Tenerife, en contra del criterio del Ejecutivo autonómico.

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La titular de Sanidad ha hablado de "desinformaciones" respecto al estado de un ciudadano estadounidense que viajaba en la embarcación --al que hizo referencia Clavijo-- y señaló que se le hicieron dos pruebas durante la escala en Cabo Verde. "Una fue positiva no concluyente y otra negativa", pero la prueba se la volvió a repetir posteriormente "y ha vuelto a ser negativa", ha subrayado.

"Quien niegue esta información y haga acusaciones políticas, dice la ministra, "o no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político", ha lanzado al ser preguntada por las palabras de Clavijo, reiterando que el Gobierno central ha actuado "con toda la diligencia y transparencia".

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"Con lo cual concluimos que desde que hemos empezado esta crisis hemos dado información absolutamente transparente de toda la situación epidemiológica de todos y cada uno de los pasajeros", ha indicado.

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