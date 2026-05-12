El FC Barcelona estudia acciones legales contra Florentino Pérez

El FC Barcelona ha anunciado que estudiará emprender acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por sus "acusaciones" al club azulgrana durante la rueda de prensa ofrecida por él este martes.

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones", señaló el club azulgrana en un comunicado.

PUBLICIDAD

Además, indicó que en estos momentos "se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir". "Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", finalizó.

En una tensa comparecencia, Florentino Pérez anunció que su club va a presentar "un dossier importante" a la UEFA para que "meta mano" al FC Barcelona por el 'caso Negreira', "el mayor escándalo de la historia". "Es un caso de corrupción del que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia, que no se ha resuelto y que todavía colea", apuntó el mandatario blanco.

PUBLICIDAD

"Vamos a ver si somos serios y la UEFA por fin mete mano en este tema, que lo va a meter porque no puede consentir que el fútbol más importante, que es el de Europa, esté bajo la sospecha. Vamos a ver lo que pasa por lo penal y luego por lo deportivo con la UEFA, que nos ha admitido que mandemos todo el dossier y lo tenemos perfecto. Yo he venido aquí a luchar y a defender al Real Madrid, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona", afirmó.