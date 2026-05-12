Doña Letizia, impecable de blanco y negro para los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil

Tan solo unas horas después de que el rey Felipe VI presidiera el concurso '¿Qué es un Rey para tí?', doña Letizia ha cumplido con una de sus citas más importantes en la agenda institucional a nivel cultural. Incansable en su apoyo a la cultura española, la Reina llegaba a la Real Casa de Correos de la capital madrileña para presidir la 48º edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil 'El Barco de Vapor' y 'Gran Anular'.

Junto a otras autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Reina volvió a demostrar su gran acierto en cuanto a los estilismos se refiere. Combatiendo la lluvia de la capital de la mejor forma posile, doña Letizia rescató de su fondo de armario una elegante y sencilla blusa de Hubo Boss en color blanco con detalles metalizados que ya le habíamos visto en otras ocasiones. Con cuello redondo y detalle en los puños, la esposa del Monarca la combinó a la perfección con falda midi de piel en color negro. Resaltando su espectacular figura, apostó por un cinturón de piel con hebilla a tono con la falda y complementos también en negro.

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El pasado año, para este mismo acto, la Reina también apostaba por la siempre acertada combinación entre el blanco y el negro. En esta ocasión lució una chaqueta de tweed en color blanco de la firma Maje que acompañó a unos pantalones negros de talle alto hasta la rodilla y acabado acampanado de Sybilla.