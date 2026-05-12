Argüello espera que el viaje del Papa ayude a ver que la "democracia necesita pensar en algo más que periodos de 4 años"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, espera que la visita del Papa León XIV a España ayude a "no mirar solo por los intereses demoscópicos y electoralistas" y a "caer en la cuenta de que una democracia necesita pensar en algo más que periodos de cuatro años".

"Que la visita del Papa pudiera ayudarnos a caer en la cuenta de que una democracia necesita pensar en algo más que periodos de cuatro años, revisar sus fundamentos y alzar la mirada en algo tan concreto como es mirar no sólo cuatro años vista, es decir, no mirar sólo por los intereses demoscópicos y electoralistas, que no electorales", ha precisado Argüello este martes en un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum.

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Además, ha expresado su deseo de que no se manipulen los discursos del Pontífice y que su visita sea una ocasión para la Iglesia de "tomar conciencia" para "no obsesionarse" con sus "propias situaciones" como el "clericalismo".

"Espero que los discursos del Papa sean más altos y más profundos que lo que yo digo, para que las posibilidades de manipulación interesada sean menores, pero forma parte de la vida. Si uno sale a la plaza pública, sabe que en la plaza pública se encuentran personas con las que abrazarse y personas con las que quizás te enfrentas", ha insistido.

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