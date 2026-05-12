Android 17 profundiza en la seguridad del dispositivo y en las herramientas creativas y sociales

Google ha presentado la nueva iteración de su sistema operativo móvil, Android 17, que llega con nuevas funciones de seguridad y provacidad para proteger el dispositivo y garantizar su integridad, así como con herramientas que profundizan en lo social y la posibilidad de compartir archivos con Quick Share directamente desde WhatsApp.

La celebración de 'The Android Show: I/O Edition', como antesala de su evento anual de desarrolladores, ha acogido las novedades centradas en su sistema operativo Android, que incluyen el nuevo sistema Gemini Intelligence con capacidades de agente, que llegará con los dispositivos más avanzados.

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Aparte, Android 17 introduce nuevas características de seguridad y privacidad impulsadas por inteligencia artificial, como las que mejorarán la detección de amenazas en tiempo real (Live Threat Detection) para que sea capaz de identificar más aplicaciones que buscan estafar a los usuarios.

En este sentido, la compañía ha preparado nuevas alertas para advertir de comportamientos sospechosos, que incluyen el reenvío de SMS y la superposición de accesibilidad. La monitorización de señal dinámica, que detectará las aplicaciones dañinas a través de los cambios en su interacción a nivel de sistema, por ejemplo, si de repente oculta el icono o abusa de los permisos de accesibilidad.

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El modo 'Protección Avanzada', que introdujo Android 16, ofrece un conjunto de características destinadas a mejorar la seguridad y la privacidad de los usuarios que se activan automáticamente al mismo tiempo. Como novedad, se ha incorporado la protección de USB en los dispositivos Pixel, con la previsión de que llegue a más dispositivos Android pronto, mientras que 'registro de intrusión' (Intrusion Logging) ya está en fase de despliegue.

Asimismo, Android 17 retirará el acceso a los servicios de accesibilidad a las aplicaciones que no estén identificadas como herramientas de accesibilidad y deshabilitará el soporte para Chrome WebGPU así como el desbloqueo de dispositivo a dispositivo.

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En lo que respecta a las protección frente a robos, Google ha anunciado la posibilidad de bloquear con biometría un dispositivo marcado como perdido dentro de la red 'Find Hub', para impedir que el ladrón pueda desbloquearlo en caso de que haya conseguido el PIN o la contraseña.

Las protecciones contra robo por defecto de Android, que se probaron primero en Brasil, estarán disponibles con Android 17, también en dispositivos antiguos que puedan actualizar a esta versión. Incluirá el bloqueo de detección de robo y el bloqueo remoto.

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Para facilitar la recuperación de un dispositivo, el número IMEI se mostrará en la pantalla bloqueada, para que las autoridades, los fabricantes y los operadores móviles puedan usarlo para identificar al dueño legítimo. Se trata de una función que debe habilitarse, que estará disponible en móviles con Android 12 en adelante.

A nivel de privacidad, Google ayudará al usuario a identificar cuándo una aplicación está usando la localización del dispositivo, con un indicador luminoso similar al que se usa para la activación de la cámara o el micrófono. Android 17 también introduce un nuevo botón para compartir la ubicación exacta de manera temporal cuando una aplicación determinada está abierta y mientras se realizan determinadas tareas.

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También se limita el acceso de las apps a los contactos. En este caso, para los desarrolladores se introduce un formato más directo para acceder a un contacto determinado en lugar de a la agenda completa, que será temporal y podrá especificarse la información que se necesita.

Adicionalmente, Google ha anunciado la verificación de sistema operativo, que permitirá comprobar al usuario que tiene instalada un versión legítima de Android, para garantizar la integridad del dispositivo. Se acompaña de otra verificación para las aplicaciones oficiales de Google.

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Otras medidas de seguridad que llegan con Android 17 son la ocultación durante tres horas del código de un solo uso (OPT) que se envía en un SMS, un botón para deshabilitar las redes 2G y la incorporación de un protocolo postcuántico para preparar el dispositivo ante las amenazas del futuro.

LADILLO

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Más allá de las novedades en seguridad y privacidad, Android 17 profundiza en las características sociales con nuevas herramientas creativas impulsadas por IA que permite reaccionar a los vídeos sin tener que cambiar de aplicación con Screen Reation.

Una colaboración con Instagram, introduce funciones de la red social como la captura y reproducción de vídeos en Ultra HDR. Asimismo, la cámara de Instagram integra, en exclusiva en Android, herramientas de edición como la mejora inteligente y la separación de sonido.

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En vídeo, Google ha anunciado la llegada de la aplicación Adobe Premiere a Android este verano, para poder suar sus herramientas de edición en los shorts de YouTube. Desarrollado en colaboración con Samsung, el formato Advanced Professional Video (APV), que mejora la eficiencia del almacenamiento, está disponible en Galaxy S26 Ultra y vivo X300 Ultra, con la previsión de que llegue a más dispositivos con el procesador Snapdragon 8 Elite.

Google ha anunciado una actualización de los emoji con Android 17, que mantienen un diseño tridimensional pero más natural y acorde con el elemento real que representan. El cambio se aplicará en el ecosistema de la compañía, empezando por los Pixel a finales de año.

En lo que respecta a la necesidad de desconectar, Android introduce Pause Point, una función que actúa al iniciar una 'app' con capacidad de distraer para dar al usuario diez segundos de margen para que pueda respirar, establecer algún temporizador de uso o salir de ella.

Al contrario que otras medidas de reflexión, como los temporizadores o los recordatorios, que pueden desactivarse fácilmente, Pause Point también da un margen de tiempo al usuario para que piense si quiere deshabilitarlo, ya que exige el reinicio del dispositivo para completar la acción.

Por último, la herramienta para compartir archivos Quick Share es compatible con AirDrop de Apple, empezando con los Pixel, aunque la intención que se expanda a dispositivos de otras marcas. En los móviles que no sean compatibles, se podrá generar un código QR en Android para compartirlo con iOS a través de la nube. A ello se suma la posibilidad de utilizar Quick Share directamente en aplicaciones seleccionadas, como WhatsApp.