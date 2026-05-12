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Al menos siete integrantes del ELN muertos en una operación del Ejército en el noreste de Colombia

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Las Fuerzas Armadas de Colombia han informado este martes de una operación efectuada contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, que ha dejado siete combatientes muertos.

"En el Catatumbo, las Fuerzas Militares de Colombia desarrollaron una operación (...) que afectó de manera contundente a una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, encargada de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional de este grupo armado organizado", ha señalado en redes sociales su comandante, el general Hugo Alejandro López Barreto.

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El operativo, que ha contado con la colaboración de la fuerza aérea del Ejército y de la Fiscalía, ha tenido lugar en una zona rural próxima al municipio de Tibu. Según el Ejército colombiano, el grupo armado pretendía "mantener corredores criminales sobre el río Catatumbo y frenar el avance de (las) tropas".

Como resultado de la operación, las fuerzas se han incautado de "dos campamentos de la guerrilla con sistemas de fortificaciones, así como explosivos usados para fabricar minas antipersonas y artefactos adaptados para ser lanzados desde drones". Además, siete integrantes del ELN han muerto, de acuerdo al parte militar recogido por 'El Espectador'.

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De acuerdo a las informaciones de este diario, se trata del tercer bombardeo contra el ELN en la región fronteriza de Catatumbo en 2026.

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