Wanchope y Zabaleta, en el Grupo de Estudios Técnicos que analizará el torneo

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El costarricense Paulo Wanchope y el argentino Pablo Zabaleta figuran en la relación de exjugadores que formarán parte del Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA que analizará los encuentros del Mundial 2026, que volverá a estar liderado por el exentrenador francés Arsene Wenger y el exguardameta suizo Pascal Zuberbühler.

Wanchope fue internacional en 73 ocasiones con Costa Rica y tras retirarse después de pasar por conjuntos como Derby County, West Ham, Manchester City, Málaga, Al-Gharafa o Rosario Central, se convirtió en entrenador en varios equipos de su país.

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Zabaleta, oro olímpico en Pekín 2008, exjugador de equipos como San Lorenzo, Espanyol y Manchester City y con 58 partidos en la Albiceleste, es actualmente asistente de Sylvinho en la selección de Albania.

Junto a Wenger, jefe del Desarrollo de Fútbol Global de la FIFA, Zuberbühler, Wanchope y Zabaleta, formarán este colectivo el ghanés Otto Addo, el estadounidense Tobin Heath, el alemán Jurgen Klinsmann, la galesa Jayne Ludlow, el norirlandés Michael O'Neill, el brasileño Gilberto Silva, el danés Jon Dahl Tomasson y el neerlandés Aaron Winter.

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Zuberbühler ejercerá de líder y contarán con el apoyo de un equipo de ingenieros de datos y analistas de rendimiento con sede en Miami y Dallas, así como en Manchester (Reino Unido).

Durante el Mundial, la FIFA compartirá las métricas y los datos de rendimientos con la audiencia televisiva y todo el mundo, así como con los equipos participantes y sus jugadores, con el fin de enriquecer la cobertura y el análisis de los encuentros del torneo.

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"El Grupo de Estudio Técnico ayuda a identificar tendencias en el juego, prepara a las futuras generaciones para el desarrollo del fútbol y contribuye a que este deporte sea más emocionante al destacar las cualidades que los jugadores necesitarán en el futuro", expresó Wenger.

"Con un nivel sin precedentes de datos de alta calidad, el TSG podrá describir, analizar e interpretar lo que ocurre en el terreno de juego de una forma que inspire tanto a los expertos técnicos como a los aficionados al fútbol. No sólo estamos recopilando más datos que antes, sino que también intentamos encontrar el equilibrio adecuado entre la experiencia técnica y los datos. Al mismo tiempo, queremos compartir nuestras observaciones técnicas en tiempo real durante el torneo", apuntó.

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Los aficionados también podrán obtener información en tiempo real del TSG por medio de las cuentas de redes sociales y el canal de YouTube de este grupo. EFE