Una diputada laborista reúne firmas para forzar la salida de Starmer en septiembre

Londres, 11 may (EFE).- La diputada laborista británica Catherine West comunicó este lunes que ha empezado a reunir firmas entre sus colegas parlamentarios para forzar al primer ministro, Keir Starmer, a que establezca un calendario para la elección de un nuevo líder del su partido en septiembre, tras la reciente debacle electoral.

West dijo que el discurso que pronunció hoy el jefe del Gobierno ha sido "bueno", pero "no compensa los resultados del jueves pasado", en los que los laboristas de Starmer sufrieron un varapalo en los comicios locales ingleses y en los regionales en Escocia y Gales.

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Para poder desafiar el liderazgo de Starmer, West -diputada por la circunscripción inglesa de Horsney & Fiern Barnet- necesita las firmas de 81 diputados laboristas.

"He escuchado el discurso del primer ministro esta mañana. Agradezco la energía y las ideas renovadas. Sin embargo, a mi pesar, he llegado a la conclusión de que el discurso de esta mañana fue insuficiente y tardío. Los resultados del jueves pasado demuestran que el primer ministro no ha logrado inspirar esperanza. Lo mejor para el partido y el país ahora es una transición ordenada", señaló la parlamentaria en un comunicado.

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Agregó que está recabando "nombres de diputados laboristas para solicitar al primer ministro que establezca un calendario para la elección de un nuevo líder en septiembre".

En otro momento que revela la creciente presión sobre Starmer, la antigua viceprimera ministra laborista Angela Rayner, considerada como un peso pesado del partido, reconoció hoy que el Gobierno de Starmer "no funciona" y pidió el retorno al parlamento del actual alcalde de Manchester, Andy Burnham, visto como posible sucesor al liderazgo de la formación.

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Para acceder a ese liderazgo, Burnham tiene que ser elegido primero diputado, algo que Starmer se ha empeñado en impedir. Hace unos meses, el primer ministro no le permitió presentarse como candidato laborista en la elección parcial de la circunscripción de Gorton & Denton, norte inglés, que le habría abierto la puerta del parlamento.

En los comicios del pasado jueves, el laborismo perdió 1.496 concejales hasta quedarse con solo 1.068, mientras que en Escocia se quedó con 17 miembros en Parlamento de Edimburgo, frente a los 21 antes, y en Gales perdió el control del parlamento galés al quedarse con tan solo nueve de los 44 asientos que tenían antes de la cita electoral. EFE

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