Ucrania agradece al exministro de Defensa letón su "productiva cooperación"

El ministro de Defensa ucraniano, Kirilo Budanov, ha agradecido este lunes al exministro de Defensa letón, Andris Spruds, por su "productiva cooperación" con Kiev durante su etapa al frente del Ministerio y su apoyo ante la invasión rusa, después de que haya dimitido por un incidente con drones ucranianos.

"Expreso mi sincero agradecimiento al ministro de Defensa de Letonia por la cooperación productiva y el apoyo a Ucrania. Letonia ha sido, y sigue siendo, nuestro aliado de confianza. Agradezco a nuestros socios letones su clara comprensión de lo que está en juego aquí, en nuestra parte de Europa y en esta guerra", ha señalado Budanov, después de la dimisión de Spruds tras la polémica suscitada en el país báltico por el impacto de varios drones ucranianos en el territorio tras ser desviados, según Kiev, por una interferencia electrónica rusa, y que colisionaron contra cuatro depósitos de combustible que se encontraban vacíos.

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Respecto a la designación del coronel Raivis Melnys como próximo titular de Defensa, su homólogo ucraniano ha valorado su experiencia, incidiendo en que conoce de cerca la situación en Ucrania.

"Conocemos bien al coronel por su trabajo en Ucrania: ha visto la guerra de primera mano en las regiones de Donetsk, Járkov y Zaporiyia", ha subrayado Budanov. "Esperamos una mayor ampliación de la cooperación estratégica entre nuestros países, en particular en el intercambio de experiencia militar en la industria de defensa, el desarrollo de drones y los sistemas de guerra electrónica", ha resumido en un mensaje en redes sociales.

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Spruds fue puesto en la diana por la propia primera ministra, Evika Silina. Su salida busca limpiar el nombre de las Fuerzas Armadas e impedir que el incidente adquiera una dimensión política interna y sea empleado para atacar a su Partido Progresista, socio menor en la coalición del Gobierno de Silina.