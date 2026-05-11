Sony adquiere por 3.400 millones la cartera de derechos musicales gestionada por Blackstone

Sony Music Publishing ha anunciado la adquisición de la cartera de derechos musicales de Recognition Music Group, propiedad del fondo Blackstone, por un valor de 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros), que abarca más de 45.000 canciones de autores como Leonard Cohen, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers o Shakira.

El acuerdo se ha cerrado a través de la empresa conjunta de Sony con el fondo soberano de Singapur GIC, anunciada a principios de año y centrada en la adquisición de catálogos de musicales de alta calidad en diversos géneros y mercados internacionales.

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Ambas compañías han anunciado la compra a través de un comunicado conjunto, aunque no han hecho público el importe final de la adquisición, adelantado por 'Financial Times' citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

Entre otros temas musicales, la cartera cuenta con "Under the Bridge" de Red Hot Chili Peppers, "Hallelujah" de Leonard Cohen, "Bad Romance" de Lady Gaga, "Livin' On A Prayer" de Bon Jovi, "Single Ladies (Put A Ring On It)" de Beyoncé o "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey.

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La transacción se produce después de que Sony se hiciera hace alrededor de un año con Hipgnosis Songs Group, filial de Recognition, lo que, según la nota, refleja la continua colaboración con Blackstone.

"Estamos muy orgullosos y entusiasmados de representar este increíble catálogo de muchas de las mejores canciones de la historia del pop a través de esta trascendental adquisición", ha indicado el presidente de Sony Music Group, Rob Stringer.

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"Esta transacción ofrece un resultado muy positivo para Blackstone y nuestros inversores, y representa una nueva muestra de confianza en los derechos musicales como una clase de activo consolidada institucionalmente. Sony es un hogar excepcional para estos catálogos emblemáticos, y esperamos seguir invirtiendo en el sector musical a través de Recognition", ha sostenido el director general sénior y responsable de Oportunidades Tácticas Internacionales de Blackstone, Qasim Abbas.