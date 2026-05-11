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Reino Unido sanciona a 85 personas y entidades rusas por desinformación y deportación de niños ucranianos

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El Gobierno de Reino Unido ha informado este lunes de nuevas sanciones contra 85 personas y entidades involucradas, por un lado, en campañas rusas de desinformación para "desestabilizar" a Ucrania, así como en la "deportación forzosa" de niños ucranianos durante esta parte del conflicto, que dura ya cuatro años y medio.

El Departamento del Tesoro británico ha incluido a 29 personas y entidades en su lista de sanciones por su participación "en la deportación forzosa, la reeducación y la militarización de niños ucranianos".

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En esta lista se incluyen centros de estudio, instituciones estatales médicas y de educación superior, centros de entrenamiento, así como algunos de sus responsables, entre ellos Vladislav Golovin, director general del movimiento juvenil Yunarmiya, que cuenta con respaldo del Ministerio de Defensa de Rusia, o Grigori Gurov, presidente de la agencia estatal juvenil Rosmolodezh.

Asimismo, el Gobierno británico ha apuntado hacia otros 56 objetivos por su relación con "campañas rusas de manipulación e injerencia de información extranjera, diseñadas para desestabilizar Ucrania.

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Hace apenas una semana, Reino Unido ya emitió sanciones contra una treintena de personas y entidades relacionadas con el desarrollo de drones y supuestas redes que "explotan migrantes" para la guerra con Ucrania.

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