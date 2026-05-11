(Previa) Betis y Celta buscan mantener el pulso por la Champions a costa de Elche y Levante

El Real Betis recibe este martes al Elche en el estadio de La Cartuja, en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los verdiblancos quieren acercar su regreso a la Liga de Campeones ante un conjunto franjiverde al que le urge sumar, mientras que el RC Celta, que abre la jornada intersemanal en Balaídos frente al Levante, buscará presionar a los andaluces por la Champions con la tercera victoria seguida que aseguraría su presencia en Europa el próximo curso.

El estadio de La Cartuja vivirá este martes el penúltimo encuentro del Real Betis como local de la temporada, en el que los verdiblancos se enfrentarán al Elche. Un duelo donde los de Manuel Pellegrini podrían confirmar su regreso a la máxima competición continental 20 años después. Para ello, necesitan conseguir su noveno triunfo como local en LaLiga EA Sports y esperar que el Celta no consiga lo propio ante el Levante.

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Eso sí, tendrán que doblegar a un rival tremendamente exigido como el Elche. Los ilicitanos llegan a las tres últimas jornadas del curso con 39 puntos y fuera de las posiciones de descenso, de las que les separan dos puntos, por lo que necesita sumar si no quiere tener opciones de acabar en puestos de descenso. Un objetivo, el de puntuar lejos de Martínez Valero, que ha sido el gran debe de los de Eder Sarabia, que son el peor visitante de la competición con siete puntos y una victoria.

En el aspecto deportivo, los verdiblancos, que buscarán su tercer triunfo consecutivo en casa ante el Elche, tendrán las bajas de Aitor Ruibal, Marc Bartra y Ángel Ortiz, mientras que la buena noticia para el 'ingeniero' será que Natan se ha recuperado de sus problemas físicos y podrá ser de la partida. Por su parte, el Elche sigue sin poder contar con Rafa Mir, que continúa recuperándose de su lesión en los isquiotibiales.

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Y una hora antes de que el balón eche a rodar en Heliópolis, Celta y Levante abrirán la jornada 36 de LaLiga EA Sports con un duelo que involucra a Europa y el descenso. Los gallegos, a cuatro puntos de la quinta plaza y con cinco de margen con respecto al séptimo clasificado, dirimirán cual será su lucha en las dos últimas fechas, mientras que los granotas se han colocado a dos puntos de la salvación después de la épica remontada a Osasuna el pasado viernes (3-2).

Así, si los de Claudio Giráldez consiguen su cuarto triunfo consecutivo podrían acercar los puestos de Liga de Campeones a dos puntos, a lo que se sumaría su clasificación europea virtual por segunda temporada consecutiva. Para ello, tendrán que doblegar a un rival al que sólo han ganado en uno de sus últimos cuatro duelos en Vigo, pero al que ya ganaron en el encuentro de ida, en la jornada 11, que supuso su segunda victoria liguera del curso.

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En el caso del Levante, el reto será el de volver a ganar lejos del Ciutat de Valencia más de cinco meses después. Y es que, en los últimos siete partidos de los de Luis Castro a domicilio, el equipo tan sólo ha podido sumar dos puntos. Resultados en los que ha tenido la faceta ofensiva como principal debe, ya que sólo ha marcado dos goles en los últimos cinco, en los que, además, ha encajado 11.

En el apartado de bajas, Claudio Giráldez, que recupera al sancionado Javi Rueda, no podrá contar con los lesionados Carl Starfelt, Matías Vecino y Miguel Román, aunque sí con Ilaix Moriba. En el lado visitante, el Levante seguirá con las ausencias de Unai Elgezabal y Carlos Álvarez, pero Kevin Arriaga e Iván Romero volverán al equipo.

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PROGRAMA DE LA JORNADA 36 DE LALIGA EA SPORTS

Martes 12.

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RC Celta - Levante. Cordero Vega (C.Cantabro) 19.00.

Real Betis - Elche. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 20.00.

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Osasuna - At. Madrid. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 21.30.

Miércoles 13.

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Espanyol - Athletic Club 19.00.

Villarreal - Sevilla 19.00.

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Alavés - Barcelona 21.30.

Getafe - Mallorca 21.30.

Jueves 14.

Valencia - Rayo Vallecano 19.00.

Girona - Real Sociedad 20.00.

Real Madrid - Real Oviedo 21.30.