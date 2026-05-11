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Los últimos 22 pasajeros del Hondius viajarán juntos en un avión a Países Bajos

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Granadilla de Abona (España), 11 may (EFE).- Los 22 pasajeros del crucero holandés MV Hondius que quedan por desembarcar viajarán desde las islas Canarias españolas juntos en un mismo avión con destino a Países Bajos y no en dos como estaba inicialmente previsto por problemas en la aeronave procedente de Australia.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, no concretó la hora de salida de ese vuelo a Países Bajos pero sí recalcó que el MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, permanecerá fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife, Atlántico) "máximo" hasta las siete de la tarde hora local, porque "ese es el compromiso".

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García detalló que las personas pendientes de desembarcar son cuatro ciudadanos australianos, un neozelandés, un británico, y el resto, miembros de la tripulación, cuyas nacionalidades son variadas.

En estos momentos permanecen en el crucero 54 personas, las 22 que serán desembarcadas más otros 32 tripulantes que viajarán por mar hasta el puerto de Róterdam.

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Un total de 94 pasajeros del crucero, fondeado frente al puerto de Granadilla, desembarcaron ayer sábado para tomar diferentes vuelos que los llevaron a sus lugares de origen.

Tras el desembarco de los últimos pasajeros, el barco, fondeado frente al puerto de Granadilla, repostará y recibirá el avituallamiento de suministros con las barcazas utilizadas en el desalojo de pasajeros y tripulantes, antes de partir hacia Países Bajos.

El barco fondeó la madrugada del domingo con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

El crucero había zarpado el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde.

Durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta el pasado sábado por la OMS, a los que se suman otros dos que dieron positivo este lunes en pasajeros repatriados ayer, un estadounidense y una francesa. EFE

(foto)(video)(audio)

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EFE

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