Kazajistán y Brasil unirán esfuerzos y experiencias en producción de carne de alta calidad

Astaná, 11 may (EFE).- Kazajistán, el noveno país más grande del mundo y el mayor de Asia Central, con su larga historia de vida nómada y vastas tierras de pastoreo para la ganadería, está listo para unir sus esfuerzos con Brasil, el mayor productor de carne del mundo, informaron hoy las autoridades locales.

"Brasil es el principal exportador mundial de carne, ocupando el primer lugar en el suministro de carne de res (aproximadamente el 28 % del mercado), con cerca de 4 millones de toneladas anuales. Vemos un enorme potencial de cooperación en este ámbito y la posibilidad de ampliar significativamente nuestra línea de productos de exportación al mercado kazajo", declaró el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante una reunión con su homólogo kazajo, Yermek Kosherbayev, en el marco de su visita oficial a Astaná.

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El ministro brasileño señaló que "la ubicación estratégica de Kazajistán, sumada a su estabilidad política, convierte a la república centroasiática en un socio muy atractivo, dados los crecientes riesgos y los nuevos desafíos para el transporte marítimo de las mercancías”.

"Kazajistán y Brasil desempeñan un papel fundamental en sus respectivas regiones y poseen un importante potencial de transporte y tránsito con acceso a los mercados internacionales", dijo, por su parte, el ministro kazajo.

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Según Kosherbayev, ambas partes pueden actuar como puertas de entrada en sus respectivas regiones.

"Kazajistán hacia Eurasia y Brasil hacia Latinoamérica", explicó.

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Además, teniendo en cuenta que China, vecino de Kazajistán, es el principal comprador de carne brasileña, cobra más actualidad el establecimiento en el país asiático de empresas de producción cárnica que utilicen tecnología brasileña.

"Kazajistán, situado en la intersección de rutas clave entre China y Rusia, está fortaleciendo constantemente su papel como puente terrestre entre Asia y Europa, lo que abre nuevas oportunidades logísticas para los socios brasileños en los mercados euroasiáticos", enfatizó.

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Según el ministro kazajo, Brasil ocupa el primer lugar entre los países de Latinoamérica y el Caribe en términos de volumen de comercio bilateral con Kazajistán.

Otro de los temas abordados durante la visita de Vieira fue la exploración de nuevos yacimientos petrolíferos en Kazajistán.

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La brasileña Petrobras es líder mundial en perforación de pozos profundos y ultraprofundos (de más de 7.000 metros), especialmente en alta mar, lo que reviste actualmente una importancia particular para la empresa nacional kazaja, KazMunayGas.

Más allá de los temas puramente económicos, los ministros hablaron también de la cooperación en el ámbito deportivo.

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La parte kazaja recordó que 15 jugadores brasileños llegaron a Kazajistán en su momento para ayudar a los futbolistas locales a obtener buenos resultados.

"Me sorprendió que tantos futbolistas brasileños estuvieran y estén trabajando en Kazajistán. Sin duda, considero esto importante para ampliar la cooperación y estrechar los lazos entre nuestros países", respondió Vieira. EFE

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(foto) (vídeo)