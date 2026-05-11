Jaime de Marichalar, silencio sepulcral sobre el gran momento que está viviendo Victoria Federica con Jorge Navalpotro

A pesar de la discreción con la que siempre ha intentado 'manejar' su vida privada, Victoria Federica está tan enamorada de Jorge Navalpotro que no ha dudado en incumplir su 'regla de oro' para presumir públicamente de su felicidad al lado del empresario madrileño tanto a través de sus redes sociales como en eventos señalados como la Semana de la Moda de París, confirmando que su noviazgo está más que afianzado después de cinco meses juntos.

Tanto es así que el pasado enero, coinciciendo con el 88 cumpleaños del Rey Juan Carlos, no dudó en pedir a su novio que viajase con ella a Abu Dabi para pasar unos días con el Emérito y con otros miembros de su familia, como su madre la infanta Elena, su tía la infanta Cristina, o sus primos Irene, Juan, y Miguel Urdangarín, dejando entrever que si le ha presentado a su abuelo es que su relación podría ir mucho más en serio de lo que pensamos. Y, el pasado abril, con motivo de la visita del Monarca a Sevilla para asistir a la reaparición de Morante de la Puebla en La Maestranza, Victoria se desplazó con su chico a la ciudad andaluza para reencontrarse con él.

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Después de sus historias de amor con Gonzalo Caballero, Jorge Bárcenas, o Borja Moreno Oriol, ¿habrá encontrado Victoria Federica en Jorge Navalpotro al hombre de su vida a los 25 años y terminará su noviazgo en un 'sí quiero' aunque todavía sea demasiado pronto para precipitarse?

Quien parece que no nos va a sacar de dudas es su padre, Jaime de Marichalar, que después de disfrutar de una jornada de tiendas en una exclusiva firma de moda en la que disfrutó de un refresco mientras se interesaba por varias prendas y complementos, se ha mostrado de lo más tenso y esquivo ante las preguntas sobre el gran momento que está viviendo su hija junto al dueño de la discoteca 'La Riviera'.

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Guardando un silencio sepulcral, el que fuera marido de la infanta Elena no solo ha dejado claro que quiere mantenerse al margen de la vida amorosa de Victoria, sino también del debate abierto sobre el posible regreso del Rey Juan Carlos a España, haciendo oídos sordos a si Froilán le ha contado algo sobre su vida en Abu Dabi con el Emérito.