Francia destaca la sólida relación con Kenia tras acuerdos por 1.000 millones de dólares

Nairobi, 11 may (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, destacó este lunes la solidez de la relación con Kenia tras la firma de once memorandos de entendimiento en sectores estratégicos como el transporte, la energía, la agricultura o la logística por valor de más de 1.000 millones de dólares.

"Es un gran día para Kenia y Francia. Tenemos relaciones muy sólidas. Hay muchas cosas que compartimos. Compartimos el compromiso con la democracia, con el planeta, con la paz y la prosperidad", afirmó Barrot en Nairobi, durante la inauguración del foro de negocios de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano.

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"Junto con nuestros dos presidentes, firmamos ayer contratos por valor de más de 1.000 millones de dólares", subrayó Barrot junto a su homólogo keniano, Musalia Mudavadi, en la Universidad de Nairobi, donde se desarrolla el foro de negocios.

Barrot se refirió a la reunión que este domingo celebraron los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Kenia, William Ruto, en la State House, sede de la Presidencia keniana en la capital, y tras la cual se firmaron los acuerdos.

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Los once memorandos de entendimiento están destinados a profundizar la cooperación en sectores estratégicos de ambas economías.

Entre los proyectos anunciados destaca la rehabilitación y modernización del tren de cercanías de Nairobi, con un costo de 83 millones de euros.

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Ruto afirmó este domingo que el proyecto ferroviario se convertirá en "un pilar fundamental" del programa de modernización del transporte urbano en Kenia.

Kenia y Francia también firmaron un acuerdo para establecer una empresa conjunta destinada al desarrollo y la financiación de infraestructuras logísticas y portuarias por un valor aproximado de 800 millones de dólares.

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Estos acuerdos refuerzan la relación de Francia con Kenia dentro de la estrategia de París de buscar nuevos aliados estratégicos en África tras perder influencia en sus excolonias, especialmente en África occidental.

De hecho, el Parlamento de Kenia aprobó el pasado mes un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Francia que estrechará los lazos militares, permitirá operaciones conjuntas y posibilitará el despliegue recíproco de fuerzas.

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La primera jornada de la cumbre África Adelante, copresidida por Ruto y Macron y en la que se espera la asistencia de una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos, se centra este lunes en un foro de negocios.

Este martes, último día de la reunión, Macron y Ruto encabezarán la sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordarán asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial. EFE

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