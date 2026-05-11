Evacuadas unas 290 personas de un avión que sufrió un incendio tras aterrizar en la capital de Nepal

Alrededor de 290 personas han sido evacuadas este lunes de un avión de la aerolínea Turkish Airlines que sufrió un incendio tras tocar tierra en su aterrizaje en el aeropuerto de la capital de Nepal, Katmandú, un suceso que se ha saldado sin víctimas y que ha forzado la suspensión durante menos de dos horas de las operaciones en el aeródromo.

El viceportavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, Gyanendra Bhul, ha indicado que el aparato ha sufrido un incendio en uno de los trenes de aterrizaje, lo que provocó que el avión quedara parado en una de las pistas de aterrizaje, forzando a las autoridades a suspender todas las operaciones.

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Así, un total de 288 personas, entre pasajeros y tripulación, han sido evacuados del aparato, incluidos dos con lesiones leves en los dedos, según ha recogido el diario 'The Kathmandu Post'. Las operaciones han estado suspendidas cerca de una hora y media y ya han sido retomadas.

Bhul ha especificado que el aparato será sometido a inspecciones técnicas para intentar determinar las causas del suceso. "Hemos iniciado un detallado estudio técnico del incidente", ha zanjado, sin que la aerolínea, que opera cinco vuelos semanales a Nepal desde Estambul, se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

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