Eurovisión defiende su sistema de voto tras información de que Israel influyó en resultado

Viena, 11 may (EFE).- Eurovisión ha insistido este lunes en la limpieza de su sistema de votación y ha quitado importancia a una investigación del diario The New York Times que apunta a que en el resultado del año pasado influyó una campaña del Gobierno de Israel para aumentar los apoyos a su representante en el televoto.

En ese trabajo, el diario estadounidense apunta a que una campaña del Gobierno israelí y el sistema que permite a cada televidente votar hasta 20 veces inclinaron el resultado de forma que la representante israelí, Yuval Raphael, arrasó en el televoto incluso en países como España, en el que los sondeos indicaban una amplia oposición popular a Israel.

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El director del Festival, Martin Green, no se extendió hoy sobre ese artículo pero sí restó importancia a su contenido y defendió el sistema de voto usado.

"Sí, creo que esto es dudoso. Tienes demasiados supuestos ahí (en el artículo). Que si pasó esto, y si pasó aquello, y si pasó lo otro... Yo no reconozco las cifras con las que están trabajando", afirmó Green sobre el planteamiento del diario neoyorquino, que ha trabajado con los datos oficiales de voto popular de la televisión pública española, RTVE.

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Además, dijo que la información es un "refrito" de lo que ha ocurrido en los últimos años y que la información del New York Times "parece un artículo entero sobre quiénes no ganaron el Festival de Eurovisión".

Green sí afirmó que el sistema de voto es uno de los "más seguros, protegidos y justos".

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"Es un sistema de votación pública. No está diseñado para elegir gobiernos; está para votar por las canciones favoritas", afirmó preguntado sobre este tema en una rueda de prensa en Viena, donde ayer se inauguró el certamen.

Israel -ganador del Festival en 2018- terminó segunda el año pasado y fue quinta en 2024, siendo la propuesta más votada por la audiencia en ambas ediciones, incluso en España, algo que generó en RTVE sospechas de campañas masivas coordinadas.

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De hecho, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha denunciado la existencia de campañas en vídeo pidiendo que se vote diez veces por Israel en la edición de este año, y anunció que ha pedido a la radiotelevisión pública israelí (KAN) que retire esos mensajes.

Con todo, Green recordó que para la edición de este año se ha vuelto a introducir la figura del jurado profesional en las dos semifinales, tras tres años de ausencia.

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"Creo que los aficionados realmente aprecian que ahora haya una mezcla entre la opinión del público, basada en la popularidad, y los profesionales que integran esos jurados", explicó Green ese cambio respecto al sistema de los últimos años.

Green argumentó que también muchos países participantes habían mostrado interés en recuperar el jurado profesional en las dos semifinales.

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"Así que, en general, pareció una excelente idea traer de vuelta a esos jurados a las semifinales para contar con su criterio y lograr esa combinación de opiniones. Y por lo que pude ver, fue muy bien recibido por los fans y por la gente que tiene una opinión al respecto, así que estamos entusiasmados de tenerlos de vuelta", dijo.

Otra novedad para esta edición es que la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el concurso, ha reducido de 20 a 10 el número máximo de votos permitidos por cada teléfono móvil, que representará la mitad de la puntuación final tanto en las semifinales como en la final.

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Además, España, Eslovenia, Países Bajos, Irlanda e Islandia renunciaron a participar este año en el festival debido a la participación de Israel. EFE