Entidades defienden el proceso de regularización ante "bulos" y "trabas administrativas": "Nos estamos dejando la piel"

El movimiento 'Regularización Ya' ha defendido este lunes el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ante "bulos" y "trabas administrativas" y ha recalcado que las entidades colaboradoras se están "dejando la piel".

"El proceso de la regularización extraordinaria sigue adelante, pese a los bulos intencionados de las derechas y a las trabas administrativas de todo tipo. El plazo de presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria finaliza el 30 de junio", ha recordado 'Regularización Ya' en mensajes en la red social X.

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Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Tribunal Supremo acordase la semana pasada la celebración de una vista este 13 de mayo para estudiar la solicitud de Hazte Oír de paralizar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno el 14 de abril.

La asociación solicitó al alto tribunal que suspendiese cautelarmente el real decreto porque considera que excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".

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En este sentido, 'Regularización Ya' ha exigido a los actores políticos "responsabilidad y respeto" hacia quienes, desde colectivas y entidades, se están "dejando la piel" para que nadie quede fuera de uno de los "hitos democráticos más importantes de los últimos años en España".

"Aunque los sectores ultras, antiinmigración y contrarios al acceso a derechos de miles de personas, niños y niñas, intenten frenar este proceso mediante recursos judiciales, la lucha continúa. Le pese a quien le pase la regularización ya es ley", ha subrayado.

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