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El ministro de Exteriores de Turquía viajará este martes a Qatar para abordar la "diplomacia regional"

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El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, tiene previsto viajar este martes a Qatar para reunirse con las autoridades del país y abordar la "diplomacia regional", además de la "cooperación estratégica" entre las partes y cuestiones de seguridad, especialmente en la zona del golfo Pérsico.

Está previsto que las partes hablen también de cuestiones energéticas, a medida que continúa la crisis derivada de la ofensiva desatada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán --una situación que se encuentra actualmente inmersa en una frágil tregua y a la que se suman unas negociaciones inciertas, al menos de momento--.

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El ministro turco ha destacado la importancia de restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, que sigue bajo bloqueo estadounidense. Así, ha asegurado que se trata de una "ruta de transporte de vital importancia", con un "gran significado tanto para la seguridad regional como para la estabilidad de la economía global", según informaciones de la cadena TRT.

En este sentido, ha aludido al "valor estratégico de la cooperación en materia militar" y ha recordado que es necesario" poner fin a los conflictos en la región, una cuestión que está llamada a ser una "prioridad" para las partes.

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Fidan ha lamentado a su vez las políticas israelíes, especialmente en Gaza y Cisjordania, al tiempo que ha acusado al país de socavar el proceso de paz. Es por ello que ha apostado por pedir que se mantenga la situación humanitaria en Cisjordania en la agenda internacional.

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