Dos pasajeras repatriadas a Irlanda no presentan síntomas del virus, según autoridades

Dublín, 11 may (EFE).- Dos pasajeras irlandesas del crucero MV Hondius se encuentran en buen estado y sin síntomas del hantavirus tras completarse su repatriación a Dublín la pasada noche, confirmaron este lunes las autoridades sanitarias de este país.

El ministerio irlandés de Sanidad informó hoy que ambas permanecerán aisladas durante el periodo de tiempo recomendado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Tras la llegada del crucero a Tenerife el domingo, las pasajeras embarcaron en un avión de la Fuerza Aérea de la República de Irlanda acompañadas por dos sanitarios del Servicio de Salud de este país (HSE, en inglés).

La directora general de salud, Mary Horgan, explicó hoy que las viajeras han ingresado en un hospital del HSE de Dublín, donde serán sometidas a pruebas y monitoreadas para detectar signos de infección.

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"Están con buen ánimo y gozan de buena salud", declaró a la cadena pública RTE Horgan, quien reiteró que ninguna presenta síntomas del hantavirus.

Agregó que ambas permanecerán en cuarentena durante unos 42 días desde el primer día de exposición al virus, que las autoridades han fijado en el pasado 1 de mayo. EFE

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