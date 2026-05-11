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Detenido al intentar huir del país tras ser acusado de agresión sexual a una menor de su familia en Soria

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La Policía Nacional ha detenido a un varón que intentaba huir del país en un vuelo a Colombia tras haber sido acusado de agredir sexualmente a una menor de edad de su propia familia durante la fiesta del Catapán en Soria.

Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria. los hechos por los que se acusa al individuo tuvieron lugar en la noche del 3 al 4 de mayo, cuando la víctima y el presunto autor, que son familia y vivían en el mismo domicilio, volvían a casa tras la celebración de la festividad local del 'Catapán'.

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Al llegar al portal de la vivienda, el varón aprovechó que estaban solos para agredir sexualmente a la menor, aunque no fue hasta el día siguiente cuando se denunciaron los hechos.

Tras la presentación de la denuncia, los agentes de la Policía Nacional de Soria activaron los oportunos mecanismos de coordinación y pusieron en marcha todos los recursos necesarios para la urgente localización del individuo.

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A las pocas horas, el trabajo policial dio como resultado la detención del varón en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas cuando intentaba abandonar el territorio nacional en un vuelo a Colombia, para así tratar de evadirse de la acción de la justicia.

Finalmente, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

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