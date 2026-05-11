Condenado a 21 días de detención otro militar israelí por profanar una imagen cristiana en el sur de Líbano

Las Fuerzas Armadas israelíes han anunciado este lunes que el militar que "profanó hace unas semanas" un símbolo cristiano en el sur de Líbano ha sido condenado a 21 días de detención, mientras que el que lo grabó ha recibido el mismo tipo de castigo, si bien durante un período de 14 días.

Así lo han dado a conocer en un breve comunicado difundido en redes sociales, tras una investigación llevada a cabo por "los mandos sobre el terreno y resuelta por el comandante de la 162º División, el general de división Shagiv Dahan".

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El Ejército israelí ha reiterado que considera lo sucedido "de gran gravedad" y ha asegurado que "respeta la libertad de culto y de religión, así como los lugares sagrados y los símbolos religiosos de todas las religiones y comunidades".

"Las normas relativas al trato con instituciones religiosas y símbolos religiosos se recuerdan de forma sistemática a las tropas antes de que entren en las zonas pertinentes", ha señalado.

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El anuncio llega después de que la semana pasada circulase en redes sociales una fotografía de un militar israelí colocando un cigarrillo en los labios de una estatua de la Virgen María en algún punto del sur de Líbano, cuya repercusión obligó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a iniciar una investigación.

Este incidente se produce después de que la Justicia militar israelí condenase a 30 días de detención a un militar que golpeó con un mazo la figura de un Jesucristo crucificado en el sur de Líbano. Otros seis soldados estuvieron presentes en el lugar y, según el Ejército, "no actuaron" para detener esta conducta ni informaron sobre ella.

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