Agencias

Bolsa de París termina a la baja (-0,69 %) lastrada por la geopolítica y valores del lujo

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París, 11 may (EFE).- La Bolsa de París cerró este lunes en rojo, lastrada principalmente por el retroceso del sector del lujo y por la persistente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

El índice CAC 40 cayó un 0,69 % hasta los 8.056 puntos, en un día que cambiaron de manos títulos por valor de 4.020 millones de euros.

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Los inversores continúan pendientes de la evolución del conflicto desencadenado a finales de febrero por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El consejero delegado de la saudí Aramco, Amin Nasser, advirtió hoy de que, incluso si el estrecho de Ormuz reabriera de inmediato, el mercado petrolero necesitaría meses para recuperar el equilibrio.

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Entre los valores destacados de París, STMicroelectronics avanzó un 2,58 %, mientras que Axa ganó un 2,01 %.

Por el contrario, el sector del lujo sufrió fuertes correcciones. LVMH se desplomó un 4,38 %, Hermès perdió un 3,28 % y Kering cedió un 3,01 %. También cerraron en negativo los grupos automovilísticos Renault (-2,31 %) y Stellantis (- 1,75 %). EFE

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