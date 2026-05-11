Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 may (10.00 GMT)

Madrid, 11 may (EFE).-

Madrid.- Los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius afectado por un brote de hantavirus continúan en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde han empezado un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento.

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Estrecho de Ormuz.- La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes.

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Tristán de Acuña.- Paracaidistas británicos han entregado suministros médicos urgentes en Tristán de Acuña, una de las comunidades más remotas del mundo.

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Bruselas.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, confió este lunes en que los ministros de Exteriores comunitarios lleguen hoy a un acuerdo político para imponer nuevas sanciones a colonos israelíes violentos.

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Bruselas.- El secretario de Estado de Juventud de España, Rubén Pérez, ofreció declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, que se lleva a cabo en Bruselas.

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Taipé.- La Guardia Costera (CGA) de Taiwán afirmó este lunes que interrumpió las actividades "ilegales" de un buque de investigación chino en aguas situadas al sur de la isla y que posteriormente lo "expulsó" de la zona, en un incidente que Taipéi calificó de "provocación" contra su soberanía marítima.

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Katmandú.- Un avión de la compañía Turkish Airlines con 288 personas a bordo fue evacuado de emergencia este lunes en el aeropuerto internacional de Katmandú, después de que su tren de aterrizaje se incendiara tras tocar pista, lo que obligó al cierre temporal de la terminal aérea.

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Daca.- El Departamento Meteorológico de Bangladés (BMD) anuncia lluvias y tormentas eléctricas en el país, acompañadas de fuertes vientos durante las próximas 120 horas.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 4,32 % este lunes y marcó un nuevo récord por la buena racha de las compañías tecnológicas y pese a las renovadas tensiones en Oriente Medio por otro estancamiento en las negociaciones de paz entre Irán y Washington.

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Madrid.- El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha intervenido con éxito, mediante el robot Da Vinci, a un bebé de tres meses que padecía una obstrucción en el riñón.

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Seúl.- Korea Foundation, una de las principales organizaciones promotoras de Corea del Sur, quiere convertir al mundo hispanohablante en uno de los ejes de una nueva estrategia internacional que mezcla desde la enseñanza del idioma hasta la promoción del K-pop, afirmó a EFE su presidente, Song Guido.

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Barcelona.- Los jugadores del Barcelona Marc Casadó y Alejandro Baldé acudieron a la plaza de Cataluña, alternativa a una Font de Canaletes actualmente en obras, para celebrar con los hinchas azulgranas LaLiga conquistada este domingo en el clásico ante el Real Madrid (2-0).

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rmg/EFE

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