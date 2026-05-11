Albares ve normal que Delcy Rodríguez esté en la Cumbre Iberoaméricana: "No hay que buscar 3 pies al gato"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este lunes en que es perfectamente normal que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acuda en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid a pesar de las sanciones de la UE en su contra como lo prueba el hecho de que actualmente está en Países Bajos para participar en una vista ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, Albares ha recordado que Rodríguez ya estuvo en la sede del Consejo en 2023, entonces en calidad de vicepresidenta y ya objeto de sanciones, para representar a Venezuela en la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

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"Entonces no hubo ningún problema, participó durante toda esa reunión" y estuvo en la misma sala que todos los líderes de la UE así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, ha resaltado.

Ahora, la mandataria venezolana se encuentra en Países Bajos donde tiene intención de participar en la defensa ante la CIJ de la postura de Venezuela en su disputa territorial con Guyana por el territorio del Esequibo y, según ha desvelado Albares, que habló el domingo con su homólogo neerlandés por teléfono, este tiene previsto un encuentro con ella.

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España, como hizo en su momento la UE, cuando invita a un país a la cumbre lo hace "a la persona que tiene la representación internacional y que acude a los foros internacionales y que acude a Naciones Unidas", ha sostenido el ministro. "Nosotros no escogemos quién es el gobierno de un país", ha recalcado.

"Lo que nosotros queremos es que la cumbre sea un éxito, que acudan todos los países al máximo nivel, Venezuela también", ha sostenido. Según Albares, "lo que demuestra el hecho de que Delsy Rodríguez esté con total normalidad en Países Bajos como estuvo ya en 2023" en la cumbre UE-CELAC "es que no hay que buscarle tres pies al gato".

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En este sentido, ha considerado que si las sanciones que aún siguen vigentes no impidieron su desplazamiento a Bruselas en 2023 ni ahora a La Haya "no veo por qué para el caso de España sería algo diferente".

Albares ya adelantó hace dos semanas que el Gobierno había remitido una invitación a la mandataria venezolana, que tomó las riendas del país después de que el presidente Nicolás Maduro fuera detenido y trasladado a Estados Unidos tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

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El ministro se ha mostrado partidario en repetidas ocasiones de levantar las sanciones que pesan contra Rodríguez esgrimiendo el argumento de que ahora es la jefa de Estado de Venezuela y tradicionalmente la UE no incluye entre los sancionados a los máximos responsables de los países. Así, Maduro no estaba en la lista de sanciones como tampoco lo está el presidente ruso, Vladimir Putin.