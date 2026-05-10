La OMS dice que no sería humano dejar a los pasajeros en el crucero aunque estén sanos

Santa Cruz de Tenerife (España), 10 may (EFE).- La jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Diana Rojas, opinó este domingo que, aunque los pasajeros y tripulantes del crucero Hondius, donde se declaró un brote de hantavirus, están aparentemente sanos, "no sería humano" dejar que continuasen viaje en el barco.

Rojas confirmó este domingo que la OMS ha examinado a las personas que viajan en el barco fondeado frente a la costa de la isla española de Tenerife, en el archipiélago atlántico de Canarias, y que continúan sin síntomas, aunque precisó que es necesario proceder a un periodo de cuarentena de unos 42 días porque el virus puede tardar en manifestarse hasta seis semanas.

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"No sería de humanos dejar a las personas en un bote por 40 días, porque, aunque están en muy buenas condiciones, genera una tensión y una ansiedad y también hay que pensar en la salud mental de los pasajeros y los tripulantes", explicó.

Por ello, agradeció la solidaridad del pueblo de Tenerife y de España con los pasajeros y tripulantes del crucero, que, aunque en su mayoría están clasificados como de alto riesgo, serán evacuados y viajarán solamente con una mascarilla N95.

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La OMS considera que con esa protección y el lavado de manos es suficiente, ya que no es un virus que se transmita fácilmente, como ocurría con la covid-19.

La experta de la OMS explicó que el hecho de que este brote de la variante del hantavirus, la de los Andes, se haya declarado en un crucero y haya producido "un conglomerado de casos" es un precedente de estudio para ser conscientes de las exposiciones en los viajes, estar más alerta y avisar cuanto antes cuando se empiezan a presentar grupos de casos con síntomas similares.

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Pese a que estas personas -de 23 nacionalidades- están clasificadas como de alto riesgo por haber estado confinados en el barco, Diana Rojas aclaró que no necesariamente tienen un riesgo alto, sino que deben ser monitoreados por seguridad, aplicando la mayor cantidad de herramientas para prevenir una mayor expansión del virus.

Rojas descartó que un grupo de casos en un crucero pueda considerarse una pandemia e insistió en que no es un virus que pueda transmitirse fácilmente. EFE

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