Al menos tres muertos, incluidos dos sanitarios, en nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este domingo la muerte de al menos tres personas, dos de ellas profesionales sanitarios, a causa de nuevos ataques de Israel contra distinas localidades en el sur del país, pese al alto el fuego en vigor desde principios de abril.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio ha indicado en un breve comunicado que un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Bedias, en el distrito de Tiro, se ha saldado hasta el momento con una víctima mortal y trece heridos, entre ellos seis menores.

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Según informaciones de la agencia de noticias estatal NNA, un trabajador sanitario de la Autoridad Sanitaria Islámica ha fallecido y otros tres han resultado heridos a causa de un ataque del Ejército israelí contra su sede en Qalauiya, en el distrito de Bint Jbeil.

Además, otro sanitario ha muerto en un bombardeo de las FDI contra un puesto de la misma red --también denominada Organización Islámica de la Salud-- en la localidad de Majdal Selem, también en Bint Jbeil, que ha dejado otros dos trabajadores heridos. Las autoridades israelíes vinculan a este grupo con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el el país asiático.

Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces --incluidos 103 trabajadores sanitarios-- según las autoridades libanesas, un balance que no ha dejado de aumentar pese a la tregua alcanzada el pasado 8 de abril.

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