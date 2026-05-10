Estilo y 'Jarana en el Guadalquivir' con Eva González como protagonista

El estreno global de 'Berlín y la dama del armiño' puso el broche de oro con una 'Jarana en el Guadalquivir' que culminó con la esperadísima actuación de Rosalía y a la que no faltaron numerosos rostros conocidos que disfrutaron de un fin de semana andaluz en el que lucieron sus mejores galas, destacando la figura de Eva González que, a pesar de haber dejado a un lado su faceta de modelo para destacar en su papel de presentadora, no puede disimular el porte y la clase que la llevó a ser nombrada 'la más guapa de España' hace ya más de 20 años.

Eva González Se ponga lo que se ponga es sinónimo de triunfo y en una noche en su Sevilla natal, Eva González se llevó la palma con un total look black compuesto por un ajustado vestido con flecos y tachuelas que completó con botas altas y cazadora de piel. Sin complementos, un sencillo maquillaje y su eterna sonrisa son suficientes para firmar un outfit de 10.

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Naty Abascal Si hay un símbolo de elegancia y estilo en nuestro país no es otra que Naty Abascal. No faltó a la 'Jarana en el Guadalquivir' y en su caso apostó por el binomio blanco y negro. Con un vestido de encaje blanco, la paleta oscura pesaba en los complementos, una lección de clase en la que los básicos, una vez más, hacen triunfar. Hiba Abouk La actriz volvió a deslumbrar sobre la alfombra roja con su elección para una noche de flamenco, una de sus favoritas. Fue una de las pocas invitadas que optó por las transparencias con un original vestido que mezclaba satén, transparencias y encaje en mangas y sitios estratégicos de su anatomía.

Como complementos, la protagonista de 'El Príncipe' escogió un reloj dorado y unos pendientes XL con una flor en oro rematada por una enorme perla señorial, que le daban el toque de distinción al conjunto.

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Michelle Jenner La protagonista de 'Berlín y la dama del armiño' no lo puso nada fácil. Se conoce a la perfección y es una de las interpretes del panorama nacional que suele destacar por sus elecciones a la hora de ir a una premiere. En este caso, su Little black dress palabra de honor con aires ochenteros, con un enorme lazo a la cadera, sus stilettos y su peinado garçon, no hicieron más que confirmar que Michelle Jenner fue otra de las más sofisticadas de la noche sevillana.

Mónica Cruz Al igual que Michelle Jenner, Mónica Cruz también escogió un básico para la gala sobre el Guadalquivir que remató la actuación de Rosalía. Su Little black dress escote Bardot con flores y drapeado es un diseño propio de su colección cápsula para Silvia Fernández, que recibe el nombre de Isabel.

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Jessica Bueno En el lado opuesto a Michelle Jenner y Mónica Cruz llegó Jessica Bueno con un outfit compuesto por un dos piezas blanco y complementos dorados. La modelo escogió un traje con pantalones barrel y chaquetilla, maxi collar y pendiente de flores y sandalias de tiras de cristal.

Mar Flores La modelo fue una de las invitadas que se decantó por un look más casual. Con una original falda midi de flores, sandalias camel y bolso coral, le puso el punto diferente al conjunto con una camisa vaquera tan de temporada para disfrutar de la jarana junto a actores, modelos, empresarios e influencers.

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Anabel Pantoja La sobrina de Isabel Pantoja ejerció de profeta en su tierra y como buena fan de Rosalía, puso toda la carne en el asador para disfrutar de la actuación de la cantante catalana, optando por un outfit 'de concierto' con vaqueros, top negro, cazadora de cuero y sandalias de plataforma.