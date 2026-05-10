Cinco presuntos cazadores furtivos mueren en Sudáfrica en un tiroteo con la Policía

Nairobi, 10 may (EFE).- Cinco presuntos cazadores furtivos de rinocerontes murieron anoche durante un tiroteo con la Policía en el este de Sudáfrica, en la ciudad de Hluhluwe, cuando supuestamente conducían hacia una reserva, confirmaron este domingo las fuerzas de seguridad.

"La Policía obtuvo información de que los sospechosos viajaban por la carretera R618 hacia una reserva de caza. Se estableció un operativo de control y registro en esa misma carretera y, cuando los sospechosos llegaron al puesto de control, se produjo un tiroteo", señaló en un comunicado el portavoz de la Policía de la provincia de KwaZulu Natal, el coronel Robert Netshiunda.

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"Cinco sospechosos fueron alcanzados por disparos y heridos de muerte, y se les encontró en posesión de un rifle de caza con silenciador y dos pistolas", añadió Netshiunda, al puntualizar que ningún agente resultó herido.

Hluhluwe está cerca del parque Hluhluwe-Imfolozi, donde el número de rinocerontes cazados cayó de 198 en 2024 a 63 en 2025, en parte debido a un programa de descornado de los animales, pero también gracias a otras medidas, como el uso de tecnologías avanzadas de cámaras y sensores, según confirmó el pasado febrero el Departamento sudafricano de Bosques, Pesca y Medio Ambiente.

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Entonces, este Departamento reveló también que el número de estos paquidermos cazados furtivamente a nivel general en toda Sudáfrica se redujo un 16 % en 2025 respecto al año anterior.

Así, entre enero y diciembre de 2025, 352 rinocerontes fueron cazados furtivamente en el país, una bajada de 68 respecto a los 420 cazados en 2024, mientras en 2023 fueron 499.

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La caza furtiva -impulsada por la alta demanda de los cuernos de rinocerontes, sobre todo, en China y algunos países del sudeste asiático- ha llevado al borde de extinción a estos animales.

No obstante, las poblaciones tanto de rinocerontes negros como de rinocerontes blancos están creciendo por primera vez en la última década en África después de haber sido diezmadas por esa caza ilegal y la pérdida de sus hábitats, según un estudio publicado en septiembre de 2023 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). EFE

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