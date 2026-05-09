Agencias

Un motorista muere al sufrir una caída en Icod de Los Vinos (Tenerife)

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Un motorista de 47 años falleció sobre las 03.00 horas de este sábado al sufrir una caída en la Carretera del Amparo, dentro del municipio de Icod de Los Vinos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada y una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal, junto el médico y enfermero del centro de salud de la zona, quienes tan sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

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Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de asegurar la zona e instruir las diligencias correspondientes.

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