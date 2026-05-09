Isa Pantoja, muy ilusionada, no puede ocultar su felicidad tras recibir el tan esperado mensaje de su madre

Isa Pantoja atraviesa un momento especialmente emocionante a nivel personal gracias al acercamiento con su madre, Isabel Pantoja. Este viernes, la joven sorprendía al desvelar públicamente en el plató de 'De Viernes' que la tonadillera se había puesto en contacto con ella, un gesto muy significativo teniendo en cuenta la complicada relación que han mantenido durante años. Este mensaje ha supuesto un antes y un después para Isa, que no ha dudado en compartir cómo se siente tras este paso tan esperado.

Dichosa por haber recibido ese mensaje de su madre, Isa reconoce abiertamente que está feliz y que este gesto le ha llenado de ilusión. Asegura que "sí" está contenta y que este contacto ha removido muchas emociones positivas en ella, devolviéndole la esperanza de fortalecer el vínculo materno-filial. Lejos de ocultar sus sentimientos, se muestra transparente y natural, dejando claro que este acercamiento le ha hecho un bien enorme.

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Además de confirmar que el mensaje ha sido muy importante para ella, Isa ha dejado claro que tiene ganas de que este primer paso no se quede solo en unas palabras a distancia. "Sí, sí, sí. La verdad es que sí", afirma cuando le preguntan si le gustaría ver a su madre en persona, evidenciando que desea un encuentro cara a cara que consolide este tímido pero significativo acercamiento. Ilusionada y con la vista puesta en el futuro, la joven se muestra abierta a que esta nueva etapa con Isabel Pantoja continúe avanzando y se convierta en una reconciliación duradera.