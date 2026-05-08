Una edición especial de la cerveza El Águila (Heineken) celebra el 175 aniversario del Canal de Isabel II

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes una edición especial de cerveza El Águila, marca que pertenece a Heineken, con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha conocido su proceso de fabricación en la sede de Heineken, ubicada en San Sebastián de los Reyes.

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Las bebidas de esta marca centenaria se elaboran íntegramente con agua de la región y se incluye en este formato conmemorativo las variedades de El Águila Dorada y El Águila Sin Filtrar. La colaboración "refuerza el vínculo entre la empresa pública y la cervecera holandesa, consolidando una relación basada en la eficiencia y el respeto con el medio ambiente, seña de identidad de ambas compañías".

Así lo ha indicado el consejero que, además, ha señalado que "esta edición tiene como objetivo destacar la calidad y el papel clave como recurso público esencial de este servicio prestado por Canal de Isabel II, llevando la mejor agua del mundo a las casas de los madrileños".

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Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España, Carmen Ponce, se ha congratulado por este lanzamiento. "Para El Águila y para Heineken España, este 175 aniversario de Canal de Isabel II es una oportunidad inmejorable para celebrar nuestra profunda conexión con Madrid. Somos la única gran compañía de cerveza nacida en Madrid que sigue elaborándose aquí, con la excepcional agua de Madrid", ha indicado.

"Esta edición limitada es un brindis por la historia, el progreso y la calidad que hace realidad nuestra filosofía 'Mundialmente Locales', construyendo éxitos y generando valor y oportunidades para esta región", ha subrayado Ponce.

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Este formato limitado se pondrá a disposición para los eventos conmemorativos del Canal y, además, estará disponible en más de 5.000 bares y restaurantes de la región desde este mes de mayo hasta final de verano. Las botellas dispondrán de una etiqueta especialmente diseñada para este año, concebida no solo para disfrutarse, sino también para ser objeto de coleccionistas.