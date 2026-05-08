Sony cierra su año fiscal con un 3,4% menos de beneficios y anuncia recompra de acciones por 2.710 millones

Sony obtuvo un beneficio neto atribuido de 1,03 billones de yenes (5.590 millones de euros) al cierre de su año fiscal 2025, lo que supone una reducción interanual del 3,4% respecto al anterior ejercicio, y ha anunciado un programa de recompra de acciones por valor de 500.000 millones de yenes (unos 2.710 millones de euros).

Los ingresos del conglomerado industrial japonés se situaron en los 12,48 billones de yenes (67.680 millones de euros), un 3,7% más que el año anterior, y el beneficio operativo alcanzó los 1,4 billones de yenes (8.026 millones de euros), un 13,4% más.

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Por segmentos de negocio, la rama de videojuegos lidera los ingresos de la compañía nipona sumando un total de 4,685 billones de yenes (25.407 millones de euros), aunque apenas varía respecto al ejercicio anterior. Por su parte, el beneficio operativo de este segmento experimentó un crecimiento del 11,7%.

De su lado, la división de música obtuvo ingresos por valor de 2,12 billones de yenes (11.500 millones de euros), un 25% más; los ingresos de la unidad de películas apenas presentaron variaciones; el segmento de entretenimiento y tecnología registró una facturación de 2,26 billones de yenes (12.256 millones de euros), un 6% menos, y el negocio de imagen y sensores ingresó hasta 2,151 billones de yenes (11.665 millones de euros), casi un 20% más.

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El número de usuarios activos mensuales alcanzó los 125 millones de cuentas al finalizar marzo, lo que supone un incremento del 1% interanual.

Para el próximo año fiscal, Sony estima que sus ingresos caerán alrededor de un 1,3%, aunque prevé un incremento del 10,5% en su beneficio operativo y de un 12,5% en sus beneficios netos.

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El consejo de administración del conglomerado aprobó este viernes poner en marcha un programa de recompra de acciones por valor total de 500.000 millones de yenes (unos 2.710 millones de euros) y que supondrá la recompra de un máximo de 230 millones de títulos con una duración prevista de todo el año fiscal.

Asimismo, Sony tiene previsto cancelar alrededor de 184 millones de acciones ordinarias durante este mes de mayo, lo que supone el 3% del total de títulos, con el objetivo de mejorar su desempeño en la bolsa de Tokio.

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