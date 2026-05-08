Agencias

Muere un agente de la Guardia Civil tras una colisión durante la persecución de una narcolancha

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La Guardia Civil ha informado este viernes del fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Asimismo, ha indicado que, además del fallecido, otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Así, desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

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