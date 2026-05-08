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Muere un agente al chocar dos patrulleras en la persecuión de narcolancha en España

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Madrid, 8 may (EFE).- Un agente de la Guardia Civil falleció y otros dos resultaron heridos graves al chocar dos patrulleras de este cuerpo de seguridad español mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva (sur de España).

La zona donde ocurrió el accidente es un área clave del narcotráfico, generalmente de hachís, entre Marruecos y España.

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La Guardia Civil, en un comunicado, lamentó el fallecimiento del agente, de nombre Germán, que perdió la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución.

Durante la actuación, dos agentes más resultaron heridos graves y uno leve, a los que la Guardia Civil desea "una pronta recuperación", según figura en el comunicado de condolencias que distribuyó en redes sociales.

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Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también mostró su consternación por el accidente de los agentes en acto de servicio, en su cuenta en la red social X, desde la que envían "toda su fuerza, apoyo y cariño" a las familias y compañeros en estos momentos. EFE

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